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雲林國際偶戲節今晚虎尾揭幕 布袋戲男神將齊聚同台

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
即日起至10月11日期間，布袋戲大師將帶領弟子同台演出，雙十節晚上7點30分還有布袋戲光雕秀。圖／雲林縣政府提供
即日起至10月11日期間，布袋戲大師將帶領弟子同台演出，雙十節晚上7點30分還有布袋戲光雕秀。圖／雲林縣政府提供

2020雲林國際偶戲節以男神時代為主題，從昨天起至10月11日在虎尾鎮境內盛大舉行，縣長張麗善開心分享一系列主題活動，包括大小金掌競演、青年主演甄選、百人戲偶踩街、口白創意競賽、偶藝文創市集等，活動期間還可和男神互動，今天下午4點及6點也將舉行百人踩街與開幕音樂會，獲得民眾熱烈回響的文創商品集點，也如火如荼持續中，凡集5點就可抽獎1次，有機會將限量男神毛巾、酷卡帶回家。

張麗善表示，雲林縣是布袋戲原鄉，今年以男神時代為主題，邀請所有布袋戲迷今晚6點到虎尾高鐵站旁，欣賞金光布袋戲大師黃俊雄、黃立綱及霹靂布袋戲大師黃文擇、黃強華等人的精彩演出，屆時史艷文、素還真、藏鏡人、黑白郎君、棄天帝、花信風六大男神將齊聚一堂。

張麗善說，開幕音樂會後，虎尾布袋戲館、記憶館及故事館聯合推出「偶戲不夜城」接連上場，有中秋烤肉樂團圓、男神live band、露天電影院與大家聯歡到天明。

即日起至11日期間，布袋戲大師陳錫煌、鍾任壁等人將帶領弟子同台演出，跨時代的對話，透過傳統文化創造新感動；此外，也有來自全台的戲團演出，雙十節晚上7點30分還有布袋戲光雕秀。

「精彩活動，連連登場」張麗善說，專業戲迷更不能錯過雲林故事館「毛巾偶DIY」，另外俄羅斯畫家仁亞「虎尾百景牆」，雲林布袋戲館「COSPLAY角色扮演」、創意布袋戲彩繪，虎尾建國眷村「木繩偶DIY」、戶外裝置藝術等多元豐富的體驗活動讓大家玩不膩。

「看偶戲節、到商圈消費」張麗善說，凡至文化觀光處集2點、地文館舍活動（雲林布袋戲館、雲林故事館、雲林記憶Cool、虎尾建國眷村）集2點、虎尾魅力商圈消費滿額集1點，共5點即可抽獎一次，有機會將男神限定文創品抱回家，歡迎全台遊客連假到訪雲林暢玩。

2020雲林國際偶戲節今天下午4點及6點將舉行百人踩街與開幕音樂會，文創商品集點抽獎仍在持續中，人人都有機會將限量男神周邊品帶回家。圖／雲林縣政府提供
2020雲林國際偶戲節今天下午4點及6點將舉行百人踩街與開幕音樂會，文創商品集點抽獎仍在持續中，人人都有機會將限量男神周邊品帶回家。圖／雲林縣政府提供

布袋戲 張麗善 文創

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