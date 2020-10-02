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中秋第二天台南風景區人潮多 虎頭埤上午超過1500人
中秋連假第二天，台南虎頭埤風景區湧入參觀遊客，上午估計遊客超過1500人，虎頭埤水庫是台灣最早灌溉用水庫，中秋、國慶假期推出連假行銷、「秋‧老虎」-秋遊虎頭埤系列活動，連假期間，到虎頭埤於迎賓廣場老虎意象旁打卡，即送特製禮物；中秋連假開放時間延長至晚上10點。
管理所主任陳宏田表示，打卡禮物限每日前50名遊客於紅厝賣店兌換，另配合國人中秋烤肉團圓氛圍，連假期間前來園區烤肉遊客，每一爐贈天鵝船80元抵用券，另有湖畔市集、街頭藝人音樂表演，連假期間太陽能遊船固定船班於上午10點發船，船上備有解說員進行遊船解說，帶領遊覽湖面風光。中秋假期10月1日至4日原營業至下午7點，配合調整至夜間10點，相關問題可洽詢虎頭埤風景區管理所，電話06-590-1325。
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