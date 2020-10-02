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6萬8千人次夜訪嘉市北香湖賞「光織影舞」 旅宿全都滿

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市北香湖公園光織影舞昨天登場，湧入滿滿人潮。記者卜敏正／翻攝
嘉義市北香湖公園光織影舞昨天登場，湧入滿滿人潮。記者卜敏正／翻攝

嘉義市北香湖公園「光織影舞」光影藝術展昨天登場，主辦單位統計，昨晚6時至10時止有6萬8000人次湧入北香湖公園，體驗夜遊光影藝術。市長黃敏惠到場與眾人同歡，欣賞「獨豎一格」展區旁雷射投影「嘉義市意象」，呈現以「大地為畫布，光影為筆墨」臨場感，「光織影舞」演出及雷射投影秀，即日起至11月1日，每晚6至10時常態性投放。

嘉義市北香湖公園周邊，昨晚6點前就湧入許多人潮，要一睹「光織影舞」音樂雷射光影演出，爭相在全台最大月亮「鏡花水月」前拍照；策展團隊還以雷射光影施展魔法，讓KANO棒球在北香湖公園現身，當嘉義市地標，市區中央噴水池的吳明捷投手一現身，現場讚嘆聲不絕於耳。

雷射投影機以每場7分鐘雷射光動畫，將KANO棒球、阿里山小火車、動感聲波、魚躍龍門、跳躍音符等在地意象，雷射投影在樹林間，讓民眾感受光影互動帶來的美麗與夢幻。

嘉義市中秋連假人潮大爆發，許多人白天到檜意森活村、北門驛、嘉義製材所、阿里山森林鐵路車庫園區等地遊玩；晚上就到光織影舞看夜間夢幻展演、文化路夜市吃美食、以及蘭潭風景區看水舞表演，各觀光飯店、旅宿業也都客滿、假日一房難求。

嘉義市樂億皇家飯店副總曾錦堂表示，從6月的日環食活動開始到現在，住房率不斷提升，飯店近3個月都有9成以上住宿率，市府一連串旅遊、補助及觀光行銷，對業者的確有幫助，10月訂房率都不錯，假日空房不多，建議遊客多利用平常日到嘉義旅遊。

光織影舞「鏡花水月」前滿滿人潮。記者卜敏正／翻攝
光織影舞「鏡花水月」前滿滿人潮。記者卜敏正／翻攝
嘉義市北香湖公園光織影舞昨天登場，湧入滿滿人潮。記者卜敏正／翻攝
嘉義市北香湖公園光織影舞昨天登場，湧入滿滿人潮。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠（右一）歡迎遊客到嘉義市欣賞光織影舞。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠（右一）歡迎遊客到嘉義市欣賞光織影舞。記者卜敏正／翻攝

嘉義 阿里山 北門

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