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這個里出副總統、監察院長和市長 黃敏惠：地靈人傑

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
張博雅（左三）在「許世賢故居」前，許多遊客爭相邀請合照。記者卜敏正／攝影
張博雅（左三）在「許世賢故居」前，許多遊客爭相邀請合照。記者卜敏正／攝影

嘉義市長黃敏惠、監察院前院長張博雅等人，今天到嘉義市林森里吉祥旅舍，參加內安雲霄社區成果發表會，黃稱讚社區不僅有許世賢、張博雅、張文英3名市長，前副總統蕭萬長也在此出生，這個社區有滿滿的故事，是真正的地靈人傑。

黃敏惠、張博雅及市議員傅大偉、陳家平、李奕德、張秀華、陳姿妏等人，今天到吉祥旅舍參訪，由內安雲霄社區總幹事吳嘉樺說明社區產業故事，眾人不僅在「順天堂」醫院的圖畫前駐足許久，也回憶過往剖香腳產業。

黃敏惠表示，嘉義市有個最美的林森里，是內安、雲霄里合併，這裡出了一門三傑的市長，許世賢、張博雅、張文英， 還有前副總統蕭萬長也是在這裡出生，可以看出這個里的地靈人傑和故事性。

她說，林森里由許多老里長合作，成立社區發展協會，透過志工和在地里民一起挖掘地方故事，為大家找回了雲霄古道和剖香腳等在地產業，在地經營超過50年的吉祥旅舍，更見證了這個里的歲月風華，並以「社區森友會」的方式，帶大家認識社區、在地的人文特色。

參訪活動後，張博雅還帶大家到吉祥旅舍對面「許世賢故居」聽導覽解說，並補充說明這是全國第一個、也是當時唯一，由文化總會以個人姓名設立的「女性文化地標」，紀念母親許世賢對於台灣女性的啟發以及民主貢獻，她至今仍每周回到這裡。

嘉義市長黃敏惠（左起）、監察院前院長張博雅等人，今天到嘉義市林森里吉祥旅舍，參加內安雲霄社區成果發表會，看社區產業故事圖畫。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（左起）、監察院前院長張博雅等人，今天到嘉義市林森里吉祥旅舍，參加內安雲霄社區成果發表會，看社區產業故事圖畫。記者卜敏正／攝影
張博雅（左二）帶議員陳家平（右一）等人到吉祥旅舍對面「許世賢故居」參訪。記者卜敏正／攝影
張博雅（左二）帶議員陳家平（右一）等人到吉祥旅舍對面「許世賢故居」參訪。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（右起）、監察院前院長張博雅（中）等人，今天到嘉義市林森里吉祥旅舍，參加內安雲霄社區成果發表會，看社區產業剖香腳。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（右起）、監察院前院長張博雅（中）等人，今天到嘉義市林森里吉祥旅舍，參加內安雲霄社區成果發表會，看社區產業剖香腳。記者卜敏正／攝影
社區舊產業剖香腳。記者卜敏正／攝影
社區舊產業剖香腳。記者卜敏正／攝影

嘉義 黃敏惠 蕭萬長

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