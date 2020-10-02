女房東昔拿5千元助窮學生完成學業 作家李展平尋訪恩人

南投作家李展平1969年就讀私立高中二年級，因為車禍後還在休養，放在宿舍的5000元註冊費和生活費不翼而飛，家裡也沒錢在出這筆鉅款，反而是他國中時寄住的房東張瑞蓮得知後，將自己辛苦存下的5000元送給李展平，讓他順利完成學業，但兩人後來失去聯繫，李展平幾經轉折，終於在52年後找到「恩人」，張瑞蓮婉拒報恩，李展平當年用功讀書成了作家，這就是最好的報答。

「大姊，感謝妳，當初不是妳慷慨解囊，幫助那個窮小子，就沒有現在的我」李展平前天到雲林縣斗六市見到張瑞蓮，往事歷歷在目，他鼻頭一酸就想下跪感謝，但張瑞蓮拉起他，直說這沒什麼。

李展平是外省第二代，當時父親住在雲林縣古坑偏鄉，他考上斗六初中（國中），因為交通不便，寄住在斗六市胡茂松家，每個月住宿、伙食費400元。胡茂松妻子張瑞蓮看到10幾歲小孩子離鄉背井，相當照顧他的生活起居，李展平遇到不如意，也會向張瑞蓮請教。

李展平畢業後，考上台北私立高中，高二他在斗六發生車禍，昏迷4天經醫師搶救甦醒，經過幾個月休養，才重回學校，因為身心未完全康復，5000元註冊費和生活費放在宿舍，沒想到卻失竊。

他回家向父母求助，但父親月薪才2500元，想要再籌5000元幾乎不可能，全家人愁容滿面，可能要被迫中斷學業，更讓他急哭。他想到房東張瑞蓮，就去訴說自己的不幸，沒想到張瑞蓮默默拿出5000元，告訴李展平「這些錢拿去註冊，不要傷心」讓李展平驚訝和感動。

李展平完成學業，後來擔任公務員，他也利用時間勤於文學創作，成為作家。他工作穩定後，一直感念張瑞蓮，但去斗六探訪，早就人事已非，多年來縈繞他心中。前天他和朋友到斗六市鎮南橋頭，終於巧遇張瑞蓮的兒子胡壬葵，他說父親已經過世，但母親健在。

李展平急著到胡家探訪，看到張瑞蓮，李展平激動問「大姊記得我嗎？」張瑞蓮說「當然，你就是展平」，李展平百感交集，「當年要不是你見義勇為，傾曩相助，我的求學之路很坎坷啊」。

張瑞蓮說，胡家是大家庭又是務農，他就讀初中3年，放學回家常只能吃到常菜餚吃光光或所剩無幾，李展平澆個湯隨便吃，讓她很過意不去。李展平說，當年寄宿別人家總要克苦些。