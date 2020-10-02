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連假第2天 台南市區赤崁樓、商圈預估下午湧人潮
今天是中秋連假第2天，台南市古蹟、觀光景點上午即開始出現人潮，包括山上花園水道博物館、頑皮世界野生動物園、德元埤荷蘭村等都已逾1500人次；除了國道1號北上320.7K一度發生交通事故車流回堵，導致大灣交流道北上車速較緩慢之外，其餘交流道及平面道路車流都順暢。
南市觀光旅遊局統計，德元埤荷蘭村舉辦「南德遊你X農甜塘蜜」活動，昨天連假第1天吸引3千多遊客，今天上午即有1500名遊客；虎頭埤風景區推出連假優惠「秋‧老虎」活動，昨天近2千人次入園，今天上午也已有1500人次；頑皮世界野生動物園昨天有2千人次，今天上午已有1500人次。
古蹟園區部分，左鎮化石園區昨天約有1800人次入園，今天中午前已有近1400人次；山上花園水道博物館昨天有2700人次，今天上午已有1500人次。文化局長葉澤山表示，昨天中秋節，古蹟園區人潮比平常的周六多一點，安平古堡大約2500人次，今天因許多民眾已回家過完中秋節，預估中午過後各景點會湧入更多人潮。
台南市交通局表示，今天上午永康、大灣兩處交通流量較大，因國道1號北上320.7K發生交通事故車流回堵，導致大灣交流道北上車速較緩慢，已加派警力交通疏導。市區部分，除了東門路進入市區的車輛較多，其他市區道路尚順暢。
台南市警察局依歷年統計，安平商圈、赤崁樓、海安路商圈、美術館多半從中午過後開始湧現車流量，奇美博物館則是上午9時到11時以及下午4時到6時，已隨時掌握路況，會彈性運用警力、義交等力量即時疏導。
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