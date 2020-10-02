快訊

篩檢陽性！美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞 新冠肺炎確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假第2天 台南市區赤崁樓、商圈預估下午湧人潮

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市中西區國華街中午左右開始現人潮。記者鄭維真／攝影
台南市中西區國華街中午左右開始現人潮。記者鄭維真／攝影

今天是中秋連假第2天，台南市古蹟、觀光景點上午即開始出現人潮，包括山上花園水道博物館、頑皮世界野生動物園、德元埤荷蘭村等都已逾1500人次；除了國道1號北上320.7K一度發生交通事故車流回堵，導致大灣交流道北上車速較緩慢之外，其餘交流道及平面道路車流都順暢。

南市觀光旅遊局統計，德元埤荷蘭村舉辦「南德遊你X農甜塘蜜」活動，昨天連假第1天吸引3千多遊客，今天上午即有1500名遊客；虎頭埤風景區推出連假優惠「秋‧老虎」活動，昨天近2千人次入園，今天上午也已有1500人次；頑皮世界野生動物園昨天有2千人次，今天上午已有1500人次。

古蹟園區部分，左鎮化石園區昨天約有1800人次入園，今天中午前已有近1400人次；山上花園水道博物館昨天有2700人次，今天上午已有1500人次。文化局長葉澤山表示，昨天中秋節，古蹟園區人潮比平常的周六多一點，安平古堡大約2500人次，今天因許多民眾已回家過完中秋節，預估中午過後各景點會湧入更多人潮。

台南市交通局表示，今天上午永康、大灣兩處交通流量較大，因國道1號北上320.7K發生交通事故車流回堵，導致大灣交流道北上車速較緩慢，已加派警力交通疏導。市區部分，除了東門路進入市區的車輛較多，其他市區道路尚順暢。

台南市警察局依歷年統計，安平商圈、赤崁樓、海安路商圈、美術館多半從中午過後開始湧現車流量，奇美博物館則是上午9時到11時以及下午4時到6時，已隨時掌握路況，會彈性運用警力、義交等力量即時疏導。

台南山上花園水道博物館今天上午湧入逾千遊客。圖／台南市觀光旅遊局提供
台南山上花園水道博物館今天上午湧入逾千遊客。圖／台南市觀光旅遊局提供
台南左鎮化石園區今上午湧入逾千遊客。圖／台南市觀光旅遊局提供
台南左鎮化石園區今上午湧入逾千遊客。圖／台南市觀光旅遊局提供

中秋節 奇美博物館 連假

延伸閱讀

彰化縣田尾公路花園旺季來了　中秋天涼連假遊客多

南投景點車況順暢 警方預估明後天才是高峰期

影／怎麼開都順 連假第二天花蓮警方交通疏導各地順暢

每到連假台76線埔鹽系統即封閉 觀光工廠唉遊客進不來

相關新聞

車闖平交道撞小火車 法院不罰

嘉義阿里山林業鐵路沿線共有83座平交道，但只有40座裝遮斷器，去年發生2起轎車因未注意穿越平交道遭小火車撞擊事故，這兩處...

女房東昔拿5千元助窮學生完成學業 作家李展平尋訪恩人

南投作家李展平1969年就讀私立高中二年級，因為車禍後還在休養，放在宿舍的5000元註冊費和生活費不翼而飛，家裡也沒錢在...

連假第2天 台南市區赤崁樓、商圈預估下午湧人潮

今天是中秋連假第2天，台南市古蹟、觀光景點上午即開始出現人潮，包括山上花園水道博物館、頑皮世界野生動物園、德元埤荷蘭村等...

搭開頂雙層觀光巴士賞國慶煙火 顛覆視覺全新享受

國慶煙火今年移師台南漁光島舉辦，為讓南台灣民眾有不一樣的觀賞體驗，高雄與台南市政府聯手推出全台獨家「國慶煙火專車」，民眾...

台南竹溪蝙蝠飛舞 居民：與看煙火的心情一樣

歷經4年，斥資近11億元整治及周遭景觀改善的竹溪，隨著水質的改善，以及少了混凝土，兩岸以砌石為壁，加上兩岸扶疏的景觀，成...

雲林林中國小水保示範基地互動教學 扎根治山防災觀念

農委會水保局「水土保持酷學校增能擴散計畫」，從全台100多所酷學校中，錄取11校作為推廣示範基地，雲林縣林內鄉林中國小脫...

台南竹溪整治最後一哩路 賴清德：哈赫納爾森林應保留

副總統賴清德今天接受環保、文化團體邀請，走進台南市南區「哈赫納爾森林」，他稱許是美麗的城市森林，並強調在擔任台南市長期間...

國慶焰火在台南 預期湧入數十萬人分局交通疏導演練

雙十國慶焰火在台南，並選在安平區施放，預期將湧入數十萬人潮到場觀賞，但對安平及鄰近各區域交通疏導是一大挑戰。台南市警六分...

國慶焰火在台南漁光島 主副舞台表演陣容大公開

今年國慶焰火在台南安平漁光島施放，台南市政府除了規畫主舞臺在「安平戀愛廣場」，也特別設置3個副舞台，分別位在「觀夕平台」...

國慶焰火佈彈區嚴禁施放爆竹 稽查小組開出51張勸導單

中秋連假，台南市安平區安平漁港、觀夕平台、漁光島為民眾賞月首選，唯安平漁港曾發生民眾在碼頭區施放爆竹煙火，造成漁船火警，...

台南老店永合香餅舖驚傳將熄燈 70年始終堅持傳統味

位在台南市中西區保安路與西門路二段的「永合香餅舖」在地經營70年，主要販售傳統紅龜粿及祭祀糕餅，堪稱是少見的紅龜專賣店，...

中秋連假夜何處去？台南邀大家觀賞南瀛國際民俗藝術節

中秋連假晚上何處去？台南市舉辦多年的「2020南瀛國際民俗藝術節」，今年因疫情無法邀請國際團體，首次推出「臺灣演藝」版本...

熱門新聞

男大生上網問：屏東哪裡最塞車？網友回應超歪樓

新北即日起掛萬面國旗 國慶當天將在八里辦升旗典禮

影／救出來了！台灣黑熊受傷各單位齊救援 送往急救站

大溪慈湖、後慈湖步道通了 祕境尋幽攬勝趕快預約

雲林巾彩節開幕熱滾滾 歌手獻唱蘇治芬衝上台伴舞

結合幾米、彎彎創作 在平溪菁桐和新店碧潭邀民眾賞月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。