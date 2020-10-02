搭開頂雙層觀光巴士賞國慶煙火 顛覆視覺全新享受

國慶煙火今年移師台南漁光島舉辦，為讓南台灣民眾有不一樣的觀賞體驗，高雄與台南市政府聯手推出全台獨家「國慶煙火專車」，民眾可坐在開頂雙層觀光巴士上，以高人一等的姿態輕鬆欣賞煙火秀，不必人擠人。

國慶煙火盛會今年選在台南漁光島登場，除有美麗沙灘景觀，周遭更環繞歷史古蹟、當紅拍照景點以及在地特色小吃。今年煙火落焰區與佈彈區規劃在漁光島安平漁港南堤，以「戀愛廣場」為主舞台，「觀夕平台」、「1661臺灣船園區」、「四鯤鯓 」為副舞台，約可容納約30萬人。

高雄客運表示，選擇搭乘國慶慶煙火專車的民眾，可直達副舞台「觀夕平台」，近距離欣賞浪漫的高空煙火，「遊客可坐在開頂雙層巴士上欣賞，視野更遼闊」，不必人擠人或疲於找尋車位，打壞遊興。

國慶當天上路的國慶煙火專車，票價999元，車票外，還加贈國慶大禮包，內含台南在地著名糕餅、台南著名飲品、雙層觀光巴士紀念品（雙巴鐵盒、造型筆、小涼扇）、愛之船船票及涼山遊憩區入場券，總價超過1500元，詳細資訊可至「府城客運」查詢。