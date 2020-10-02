台南竹溪蝙蝠飛舞 居民：與看煙火的心情一樣

歷經4年，斥資近11億元整治及周遭景觀改善的竹溪，隨著水質的改善，以及少了混凝土，兩岸以砌石為壁，加上兩岸扶疏的景觀，成了市區中親水河流。最近蝙蝠明顯增多，每到黃昏，當地居民就坐在月見橋的橋頭，欣賞著蝙蝠飛舞，也是鬧區中難得取靜的一角。

台南社大研究員晁瑞光就住在附近，經常觀察竹溪流域的生態，從地上、水裡，看到天空。他發現從9月下旬起，竹溪上空的蝙蝠增多了，顯示竹溪的水質改善，環境變好了，而隨著蝙蝠的增加，也將扮演著清理蚊蟲的積極角色，就如農村也常能在庭院裡看著群舞的蝙蝠。居民形容蝙蝠飛舞如煙火，看蝙蝠和看煙火的心情一樣。

竹溪源於東區巴克禮公園夢湖，來到健康路法華橋成為露天型溪流，也是台南舊城區唯一1條露天型溪流，由於多為生活廢水，成為臭溪。但歷經4年來的整治，包括以砌石取代混凝土堤岸、周邊公園景觀美化，以及設置淨水場，竹溪脫胎換骨成為親水的水域。

不過，整治的河段僅法華僑到竹溪橋間，竹溪橋至金湯橋間的荒野溪河段為原始森林區，稱哈赫拿爾森林，也是竹溪整治的最後1里路。

目前排入竹溪的廢水有一半是淨化後放流，另有一半尚未淨化，透過管線排到竹溪橋後放流，市府水利局正爭取前瞻計畫經費，再設淨水場，處理另一半的廢水，徹底整治竹溪下游哈赫納爾森林段的水質，並採低度開發做法，盡量維持兩岸原始風貌，僅作簡單步道，讓美地不受破壞，成為市區最親水的森林教育場域。