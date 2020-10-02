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雲林林中國小水保示範基地互動教學 扎根治山防災觀念
農委會水保局「水土保持酷學校增能擴散計畫」，從全台100多所酷學校中，錄取11校作為推廣示範基地，雲林縣林內鄉林中國小脫穎而出，獲選升級；校長林志郎表示，校內設有大型教具、體驗遊戲及見學整合課程，歡迎社區及鄰近鄉鎮進到基地學習，了解水土保持重要性。
雲林縣依山傍水，除有國內流域最長的濁水溪，還有豐富地景樣貌的草嶺、華山等山景，但常因極端氣候、地震和不當坡地開發，造成土石資源、水資源毀損，造成許多人、財、物災損和環境破壞。令人難忘的事件包括921大地震，使草嶺地區大規模崩塌，不僅人員嚴重傷亡，崩塌的偃塞湖和斷裂路面影響雲林縣和草嶺地區觀光及產業發展。
林志郎表示，林中國小校地靠近林內龍過脈森林步道，且位處高潛勢災害學校，因此水土保持已納為校本課程，包括推動水土保持、土石流防災、生態保育及農村再生等課程。
如今升等為示範基地，第一階段即安排林內鄉、斗六市、古坑鄉，共15所學校、30位教師做為首期協力推廣種子學校，透過社區及校園的相互影響，刺激大眾主動學習意願。
林志郎說，從治山防災、大席崩塌防減災，到農村再生等面向，透過AR虛擬實境體驗，水保大富翁、疊疊樂等大型操作教具，水保叢書借閱等互動式活動，寓教於樂建立完整水土保持資源資料庫，提供給各社區、學校、單位借用，可以林中國小網站或電話預約申請叢書、教具出借，或安排一日見學之旅，了解水土保持常識與觀念。
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