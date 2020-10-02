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台南竹溪整治最後一哩路 賴清德：哈赫納爾森林應保留

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
副總統賴清德今天與環保、文化界人士走進台南市南區哈赫納爾森林，與上百年樟木合影。記者鄭惠仁／攝影
副總統賴清德今天與環保、文化界人士走進台南市南區哈赫納爾森林，與上百年樟木合影。記者鄭惠仁／攝影

副總統賴清德今天接受環保、文化團體邀請，走進台南市南區「哈赫納爾森林」，他稱許是美麗的城市森林，並強調在擔任台南市長期間就傾向全區保留哈赫納爾森林。他表示，竹溪整治已見成效，剩下就是這段隱藏在森林的區域，建議市府可組專案小組，好好保護及規畫，提供一處高開發都市中的森林親水休閒空間。

哈赫納爾森林位在台南市南區體育路至國民路金湯橋間，屬於竹溪的下游，早在荷據時期，將將此區稱哈赫納爾，意即茂密森林的意思。隨著環境變遷與開發，除了部分闢為體育公園，附近房舍林立，僅剩約20公頃仍保持森林樣態未開發，形成鬧區中獨特的森林淨土。

上月間副總統賴清德到司馬庫斯走訪巨木群森林，也對美麗森林發出讚嘆，認為是上天賜予的迦南美地。台南市重現府城水文促進會長吳吳昭明感於賴清德斯土斯民情懷，也在臉書發出邀請，希望賴清德回台南時，也能走一趟哈赫納爾森林，獲得賴清德爽快達允。

今天上午吳昭明、台南社大研究員吳仁邦等人陪同賴清德走訪哈赫納爾森林，環團、文化界指哈赫納爾森林樹冠已幾乎覆蓋上空，行走中僅能從樹冠隙縫中看到陽光，顯示此區沒受到破壞至少百年以上，也形成最典型的亞熱帶森林樣態，建議市府未來能全區保留，以低開發的方式，僅簡單手做步道，規畫為森林教育空間。

賴清德仔細地聽著解釋，不斷地望著直達天際的的樹木，強調是真正的都市森林。他說，在擔任台南市長期間就規畫整治竹溪，目前已完成第一期整治與景觀改造，接續有第二期。他表示，當初就傾向全區保留哈赫納爾森林，而哈赫納爾森林也應保留；過去是做竹溪露天的河段，未來要做的是藏在森林裡的河段，但哈赫納爾森林的規畫應謀定而後動，建議市府先組專案小組，邀請專家、社團開會，先做好規畫。

賴清德說，市府利用在拆掉的中國城原址，打造小朋友喜愛的河樂公園，而哈赫納爾是森林，若能徹底改善水質，並做好規畫，將是都市中最不一樣親水森林。

副總統賴清德今天與環保、文化界人士走進台南市南區哈赫納爾森林，與上百年樟木合影。記者鄭惠仁／攝影
副總統賴清德今天與環保、文化界人士走進台南市南區哈赫納爾森林，與上百年樟木合影。記者鄭惠仁／攝影
副總統賴清德今天與環保、文化界人士走進台南市南區哈赫納爾森林，一探都市森林之美。記者鄭惠仁／攝影
副總統賴清德今天與環保、文化界人士走進台南市南區哈赫納爾森林，一探都市森林之美。記者鄭惠仁／攝影

賴清德 體育 水質

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