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國慶焰火在台南漁光島 主副舞台表演陣容大公開

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
10月10日國慶焰火主舞台「戀愛廣場」邀請十鼓擊樂團等知名團體演出。圖／台南市文化局提供
10月10日國慶焰火主舞台「戀愛廣場」邀請十鼓擊樂團等知名團體演出。圖／台南市文化局提供

今年國慶焰火在台南安平漁光島施放，台南市政府除了規畫主舞臺在「安平戀愛廣場」，也特別設置3個副舞台，分別位在「觀夕平台」、「台灣船園區」、四鯤鯓「龍崗天橋」，安排十鼓擊樂團明華園等演出，並有400架無人機提前慶祝台南建城400年，讓大家享美食、看焰火，還能欣賞不同的表演。

文化局表示，10月10日主舞台「戀愛廣場」從下午4時30分即開始有一連串節目安排，包括聯合學生儀隊、十鼓擊樂團、明華園、紙風車等知名表演團體演出。

值得一提的是，此次晚會將由台灣希望創新公司創辦人李志清帶領400架無人機展演，除了配合國慶主視覺跟宣傳文字「民主台灣，自信前行」，更特別運用古蹟地標包括「台灣成功號」與「安平古堡」等元素排字，慶祝中華民國生日，也為2024年台南建城400年暖身。

焰火施放前會由紙風車劇團與家齊高中舞蹈班學生演出《巫頂看世界》，結合《古文明大遊行》、《牛蛙愛唱歌》、《海底世界運動會》、《環遊世界真奇妙》等劇碼，焰火施放後到晚間10時還有藝人輪番上陣。

至於副舞臺部分，「觀夕平台」、「龍崗天橋」也是從下午4時30分開始分別邀台灣天國樂團、神棍樂團、女孩與機器人樂團，以及丘與樂樂團、重擊者樂團演出。

「台灣船園區」則搶先從下午2時開始由深耕台南5年的狗屎運爵士樂團、台灣鼓王黃瑞豐、旅美港裔爵士樂表演家關家傑演出，帶來不一樣的音樂饗宴。

國慶焰火施放前將由紙風車劇團與台南家齊高中舞蹈班學生在主舞台戀愛廣場共同演出《巫頂看世界》。圖／台南市文化局提供
國慶焰火施放前將由紙風車劇團與台南家齊高中舞蹈班學生在主舞台戀愛廣場共同演出《巫頂看世界》。圖／台南市文化局提供

樂團 國慶 明華園

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