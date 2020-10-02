國慶焰火在台南漁光島 主副舞台表演陣容大公開

今年國慶焰火在台南安平漁光島施放，台南市政府除了規畫主舞臺在「安平戀愛廣場」，也特別設置3個副舞台，分別位在「觀夕平台」、「台灣船園區」、四鯤鯓「龍崗天橋」，安排十鼓擊樂團、明華園等演出，並有400架無人機提前慶祝台南建城400年，讓大家享美食、看焰火，還能欣賞不同的表演。

文化局表示，10月10日主舞台「戀愛廣場」從下午4時30分即開始有一連串節目安排，包括聯合學生儀隊、十鼓擊樂團、明華園、紙風車等知名表演團體演出。

值得一提的是，此次晚會將由台灣希望創新公司創辦人李志清帶領400架無人機展演，除了配合國慶主視覺跟宣傳文字「民主台灣，自信前行」，更特別運用古蹟地標包括「台灣成功號」與「安平古堡」等元素排字，慶祝中華民國生日，也為2024年台南建城400年暖身。

焰火施放前會由紙風車劇團與家齊高中舞蹈班學生演出《巫頂看世界》，結合《古文明大遊行》、《牛蛙愛唱歌》、《海底世界運動會》、《環遊世界真奇妙》等劇碼，焰火施放後到晚間10時還有藝人輪番上陣。

至於副舞臺部分，「觀夕平台」、「龍崗天橋」也是從下午4時30分開始分別邀台灣天國樂團、神棍樂團、女孩與機器人樂團，以及丘與樂樂團、重擊者樂團演出。