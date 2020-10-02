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台南老店永合香餅舖驚傳將熄燈 70年始終堅持傳統味

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
位在台南市中西區保安路與西門路二段的「永合香餅舖」在地經營70年，主要販售傳統紅龜粿及祭祀糕餅。記者鄭維真／攝影
位在台南市中西區保安路與西門路二段的「永合香餅舖」在地經營70年，主要販售傳統紅龜粿及祭祀糕餅。記者鄭維真／攝影

位在台南市中西區保安路與西門路二段的「永合香餅舖」在地經營70年，主要販售傳統紅龜粿及祭祀糕餅，堪稱是少見的紅龜專賣店，如今因第三代負責人郭乃仁身體因素，決定將在12月結束營業，讓不少上門的顧客感嘆「真的很可惜」。

走進「永合香餅舖」，店內陳設各式用透明夾鏈袋包裝的傳統零嘴，還有剛出爐的發粿、傳統紅龜粿，紅龜有包紅豆沙以及薑末、黃豆餡相混2種口味。

台南市文化局指出，永合香餅舖創辦人郭金柱最初以販售麥芽糖餅起家，傳承到第二代郭鐘森時，聘請師父製餅，由於店舖位在舊時的大溝頂，鄰近熱鬧的小西門，加上附近廟宇多，之後轉型為專營祭祀糕餅的餅舖，逐漸站穩市場。郭鐘森還自己研發雕刻羊、豬模具，製作台南老店少有的「五獸」糖塔。

早年為滿足市場顧客需求，永合香連菜包、粽子、西式麵包、蛋糕都有賣，不過，1990年郭鐘森將店傳給兒子郭乃仁經營，受到國內量販店興起帶來的衝擊，開始停止生產西點，後來以製作神明祭祀的糕點為主，讓永合香在時代變遷的洪流中屹立不搖。

郭乃仁除了販售祭祀供品外，也以各式紅龜、粿類為主力，紅龜粿遵循古法，混合圓、長2種糯米，並堅持不添加任何替代澱粉，口感香軟Q彈，成了府城少數的紅龜專賣店。

永合香創立至今約70年，即使歷經時代變遷，仍秉持傳統滋味，店內的介紹文寫著「希望在我們的用心堅持下，小西腳的永合香紅龜專賣店，能成為台南市恆久的回憶」，如今郭乃仁因身體狀況決定歇業，加上下一代承接意願不高，店內員工覺得「很可惜，但沒辦法」。

「現在這種傳統餅舖很難找了！」有顧客說，每逢神明生日他都會來採買祭祀糕點，得知負責人決定要結束營業，令他感到相當惋惜，「未來這裡只能作為老台南人的回憶了」。

「永合香餅舖」除了販售紅龜粿及祭祀糕點之外，也有許多傳統零嘴。記者鄭維真／攝影
「永合香餅舖」除了販售紅龜粿及祭祀糕點之外，也有許多傳統零嘴。記者鄭維真／攝影
位在台南市中西區保安路與西門路二段的「永合香餅舖」在地經營70年，主要販售傳統紅龜粿及祭祀糕餅。記者鄭維真／攝影
位在台南市中西區保安路與西門路二段的「永合香餅舖」在地經營70年，主要販售傳統紅龜粿及祭祀糕餅。記者鄭維真／攝影
位在台南市中西區保安路與西門路二段的「永合香餅舖」在地經營70年，主要販售傳統紅龜粿及祭祀糕餅。記者鄭維真／攝影
位在台南市中西區保安路與西門路二段的「永合香餅舖」在地經營70年，主要販售傳統紅龜粿及祭祀糕餅。記者鄭維真／攝影

量販店 文化局

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