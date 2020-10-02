中秋連假夜何處去？台南邀大家觀賞南瀛國際民俗藝術節
中秋連假晚上何處去？台南市舉辦多年的「2020南瀛國際民俗藝術節」，今年因疫情無法邀請國際團體，首次推出「臺灣演藝」版本，邀請台灣不同團隊晚間在台南新營文化中心旁綠都心公園，演出在地文化特色，今晚規畫「原民之夜」，將有台灣各原民族群齊聚演出各族傳統歌舞技藝， 明後兩天晚上則是台灣「藝陣」、「雜技」之夜，市長黃偉哲邀請各地民眾來觀賞。
黃偉哲表示，今年雖無法依照慣例邀情外國表演團體前來交流，但此次首度推出全本土藝術團隊演出自成一大亮點，特別感謝文化部及許多好朋友熱情支持，促成了今年不同以往的「台式藝術節」。
這次台南市獲文化部「臺灣文化節慶升級計畫」補助，邀請台灣傳藝、藝陣、原民、雜技等無形文化資產登上展演舞台。活動期間每日下午舉辦文化體驗活動，包括豫劇畫臉及服裝體驗、原住民族舞蹈教學與傳統射箭體驗、傳統特技體驗等，節目豐富多元，適合親子同遊，市府邀請全國民眾「乘著秋涼來到新營南瀛綠都心公園，享受民藝節端出的藝文饗宴」。活動詳情可上活動官網或臉書查詢。
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