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台電「用愛發電」 秋節關懷雲林偏鄉弱勢給予及時雨
「不只供電，也送愛心」秋節連假月圓人團圓，但卻有些弱勢家戶因家中遭逢變故，甚至生活環境不許可，無法和一般家庭一樣團圓慶佳節。台電雲林區處長顏錦義今天帶著秋節慰問金，與同仁前往偏鄉7弱勢家戶獻上關懷，以行動給予需要的家庭「及時雨」，讓受助家戶紓解經濟壓力，也感受得到社會的溫暖。
水林鄉張姓婦人、四湖鄉蔡姓婦人皆年事已高，僅靠剝蒜頭、剖牡蠣賺取微薄工資，扶養幼孫過活，含辛茹苦的兩人，其實只是社會角落的縮影，如同她們的隔代教養家庭不計其數；家住褒忠鄉的陳姓婦人與弟弟相依為命，但兩人體弱多病，無法工作又常需到醫院就診，生活過得艱辛。
當地村長說，偏鄉產業的收入來源不多，且老年人口多，生活環境並非一時能獲改善，有些家戶樂觀克服生活困難，但對家中又遭逢變故，或疾病纏身者而言，無疑是雪上加霜，「日子不知該如何過下去」。
台電雲林區處長顏錦義、業務副處長呂宜芸及同仁、四湖鄉長蘇國瓏、水林鄉民代表吳芙蓉和當地村長一行人，今早一一登門拜訪受助家戶、話家常。
顏錦義說，台電公司平日肩負穩定供電責任，也希望藉由持續的關懷行動，傳遞愛心，溫暖社會，讓電力與愛心都能傳送到需要的地方，尤其今年大環境受到新冠肺炎疫情波及，經濟動盪，弱勢家庭的艱困更是外人無法體會，藉中秋節慶，特別致贈四湖、水林、褒忠、大埤等鄉鎮共7戶弱勢家庭6萬5000元慰問金，雪中送炭、為他們加油打氣。
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