快訊

涉殺港女友…陳同佳盼本月投案 台灣委任律師5日安排相關事宜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台電「用愛發電」 秋節關懷雲林偏鄉弱勢給予及時雨

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣沿海鄉鎮老婦僅靠剝蒜頭、剖牡蠣賺取微薄工資，隔代扶養幼孫過活，台電雲林區處業務副處長呂宜芸（左二）致贈慰問金。圖／台電雲林區提供
雲林縣沿海鄉鎮老婦僅靠剝蒜頭、剖牡蠣賺取微薄工資，隔代扶養幼孫過活，台電雲林區處業務副處長呂宜芸（左二）致贈慰問金。圖／台電雲林區提供

「不只供電，也送愛心」秋節連假月圓人團圓，但卻有些弱勢家戶因家中遭逢變故，甚至生活環境不許可，無法和一般家庭一樣團圓慶佳節。台電雲林區處長顏錦義今天帶著秋節慰問金，與同仁前往偏鄉7弱勢家戶獻上關懷，以行動給予需要的家庭「及時雨」，讓受助家戶紓解經濟壓力，也感受得到社會的溫暖。

水林鄉張姓婦人、四湖鄉蔡姓婦人皆年事已高，僅靠剝蒜頭、剖牡蠣賺取微薄工資，扶養幼孫過活，含辛茹苦的兩人，其實只是社會角落的縮影，如同她們的隔代教養家庭不計其數；家住褒忠鄉的陳姓婦人與弟弟相依為命，但兩人體弱多病，無法工作又常需到醫院就診，生活過得艱辛。

當地村長說，偏鄉產業的收入來源不多，且老年人口多，生活環境並非一時能獲改善，有些家戶樂觀克服生活困難，但對家中又遭逢變故，或疾病纏身者而言，無疑是雪上加霜，「日子不知該如何過下去」。

台電雲林區處長顏錦義、業務副處長呂宜芸及同仁、四湖鄉長蘇國瓏、水林鄉民代表吳芙蓉和當地村長一行人，今早一一登門拜訪受助家戶、話家常。

顏錦義說，台電公司平日肩負穩定供電責任，也希望藉由持續的關懷行動，傳遞愛心，溫暖社會，讓電力與愛心都能傳送到需要的地方，尤其今年大環境受到新冠肺炎疫情波及，經濟動盪，弱勢家庭的艱困更是外人無法體會，藉中秋節慶，特別致贈四湖、水林、褒忠、大埤等鄉鎮共7戶弱勢家庭6萬5000元慰問金，雪中送炭、為他們加油打氣。

雲林縣沿海鄉鎮老婦僅靠剝蒜頭、剖牡蠣賺取微薄工資，隔代扶養幼孫，生活過得艱辛。圖／台電雲林區提供
雲林縣沿海鄉鎮老婦僅靠剝蒜頭、剖牡蠣賺取微薄工資，隔代扶養幼孫，生活過得艱辛。圖／台電雲林區提供
台電雲林區處特別利用中秋節慶訪視關懷弱勢家戶。圖／台電雲林區提供
台電雲林區處特別利用中秋節慶訪視關懷弱勢家戶。圖／台電雲林區提供

愛心 台電

延伸閱讀

女子秋節連假與友攀虎山不慎扭傷 即刻救援7小時送下山

共機秋節擾台 國軍緊盯

雲林巾彩節開幕熱滾滾 歌手獻唱蘇治芬衝上台伴舞

馬公二手拍賣秋節登場 所得全捐惠民醫院重建基金

相關新聞

車闖平交道撞小火車 法院不罰

嘉義阿里山林業鐵路沿線共有83座平交道，但只有40座裝遮斷器，去年發生2起轎車因未注意穿越平交道遭小火車撞擊事故，這兩處...

台南竹溪整治最後一哩路 賴清德：哈赫納爾森林應保留

副總統賴清德今天接受環保、文化團體邀請，走進台南市南區「哈赫納爾森林」，他稱許是美麗的城市森林，並強調在擔任台南市長期間...

國慶焰火在台南 預期湧入數十萬人分局交通疏導演練

雙十國慶焰火在台南，並選在安平區施放，預期將湧入數十萬人潮到場觀賞，但對安平及鄰近各區域交通疏導是一大挑戰。台南市警六分...

國慶焰火在台南漁光島 主副舞台表演陣容大公開

今年國慶焰火在台南安平漁光島施放，台南市政府除了規畫主舞臺在「安平戀愛廣場」，也特別設置3個副舞台，分別位在「觀夕平台」...

國慶焰火佈彈區嚴禁施放爆竹 稽查小組開出51張勸導單

中秋連假，台南市安平區安平漁港、觀夕平台、漁光島為民眾賞月首選，唯安平漁港曾發生民眾在碼頭區施放爆竹煙火，造成漁船火警，...

台南老店永合香餅舖驚傳將熄燈 70年始終堅持傳統味

位在台南市中西區保安路與西門路二段的「永合香餅舖」在地經營70年，主要販售傳統紅龜粿及祭祀糕餅，堪稱是少見的紅龜專賣店，...

中秋連假夜何處去？台南邀大家觀賞南瀛國際民俗藝術節

中秋連假晚上何處去？台南市舉辦多年的「2020南瀛國際民俗藝術節」，今年因疫情無法邀請國際團體，首次推出「臺灣演藝」版本...

台電「用愛發電」 秋節關懷雲林偏鄉弱勢給予及時雨

「不只供電，也送愛心」秋節連假月圓人團圓，但卻有些弱勢家戶因家中遭逢變故，甚至生活環境不許可，無法和一般家庭一樣團圓慶佳...

台南新南國小遷校物換星移 水肥、香腸交織校友憶難忘

台南市安平區新南國小將在12月歡慶69歲生日，今年將首度遴選傑出校友，和母校共享榮耀的喜悅，歡迎各界推薦。老校友談起早年...

在地心產業／王德輝：錯中學 不輕言放棄

小夫妻拌麵短短6年成為台灣知名品牌，鮮少人知道，創辦人王德輝與妻子周慧萍第一年創業艱辛故事。王德輝說，創業核心價值就是相...

在地心產業／小夫妻創乾拌麵 6年外銷14國

小夫妻拌麵是嘉義市知名乾拌麵品牌，成立短短6年，外銷14國，在台灣也有5千家通路。40歲的創辦人王德輝與妻子周慧萍一同白...

阿里山林鐵 明年再增4遮斷器

阿里山林業鐵路有多處平交道未裝遮斷器，嘉義縣市都有議員認為，平交道有遮斷器時，都有許多人貪快硬闖，何況無遮斷器，尤其「生...

熱門新聞

男大生上網問：屏東哪裡最塞車？網友回應超歪樓

「不二坊」賺飽飽明起連休5天 代購今仍喊到2倍價

新北即日起掛萬面國旗 國慶當天將在八里辦升旗典禮

影／救出來了！台灣黑熊受傷各單位齊救援 送往急救站

大溪慈湖、後慈湖步道通了 祕境尋幽攬勝趕快預約

雲林巾彩節開幕熱滾滾 歌手獻唱蘇治芬衝上台伴舞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。