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台南新南國小遷校物換星移 水肥、香腸交織校友憶難忘

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市新南國小邁入第69年，正遴選傑出校友，榮耀喜悅。記者鄭惠仁／攝影
台南市新南國小邁入第69年，正遴選傑出校友，榮耀喜悅。記者鄭惠仁／攝影

台南市安平區新南國小將在12月歡慶69歲生日，今年將首度遴選傑出校友，和母校共享榮耀的喜悅，歡迎各界推薦。老校友談起早年運河旁的母校，放學時先聞到臭醺醺的水肥味，接著是香噴噴的香腸味，至今難忘。

新南國小原位於中西區的運河烏橋旁，宮殿式建築令人驚艷，更成為許多畫家筆下取材的對象。7年前配合市府星鑽計畫，遷校到安平區市府旁，中國建築成了現代風的綠建築，為校史增添新頁。校友談起新南的故事，笑話一籮況，早期新南國小前運河處是水肥站，每當經過都臭氣薰天，而烏橋牌香腸也在運河旁發跡，成有趣故事。

校長魏萬能表示，新南國小近70年來培育4.5萬名莘莘學子和社會中堅分子，無論是功成名就或社會的小螺絲，都是新南的一分子。對於未來的校務發展期許，魏萬能期盼結合學校與社區資源，引領孩子具備美的視野，提升心靈的美，在具美學文化的空間中薰陶與成長，讓生活美學課程成為新南學童成長的養分。

新南今年首度遴選傑出校友，魏萬能表示，只要在教育學術、行政服務、專業服務、企業經營、社會服務、藝文體育、行誼典範、貢獻母校及擁有特殊表現者，都歡迎各界在10月底前踴躍推薦提報，並且歡迎歷屆校友在12月12日校慶回娘家團聚。校友會執行秘書丁碧華，電洽（06）2973363轉705。

綠建築 體育

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