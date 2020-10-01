雲林巾彩節開幕熱滾滾 歌手獻唱蘇治芬衝上台伴舞

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
藝術家打造世界最大的竹編毛巾，白天和晚上各有不同的光影變化。記者蔡維斌／翻攝
藝術家打造世界最大的竹編毛巾，白天和晚上各有不同的光影變化。記者蔡維斌／翻攝

2020雲林巾彩耕地藝術節今晚登場，世界最大的竹編毛巾地景啟燈，從空中俯瞰彩燈投射，光影波動宛若一條輕柔毛巾飄落在棉花田裡，讓中秋夜更顯浪漫。歌手羅時豐動感十足的勁歌熱舞，炒了開幕式，連立委蘇治芬也按捺不住，直奔舞台當起伴舞，全場HIGH到最高點，也為長達11天的巾彩藝術節拉開序幕。

今年雲林耕地巾彩藝術節兩大藝術主題，深深吸引年輕人，連日來在網路流傳。由雲林旅外藝術家游文富率工作團隊在棉花田打造世界最大長45米、寬12米、高3米的竹編大毛巾，毛巾地景藝術一完成馬上成為雲林的打卡熱點。

第二主題則是由毛巾工廠用心設計織造的「毛巾茄芷袋」，以早年阿嬤買菜用的紅藍綠相間茄芷袋為發想，改用毛巾材質紡成最潮的「毛巾茄芷袋」，質感纖細柔軟，一推出馬上在網路瘋傳，連藝人謝金燕也為這款被視為LV級的手提袋代言，臉書PO出超美的「茄芷照」，成為網紅潮包，因只送不賣，詢問度破表。

今晚開幕式由工業局長呂正華、立委蘇治芬、劉建國等人共同啟動地景燈光，頓時彩燈投射，五彩大毛巾在夜田裡愈發光彩，與天上的秋月輝映，美不勝收。羅時豐獻唱，元長鄉長李明明也上台情曲合音，帶動氣氛。

隨後熱歌勁舞加溫，全場由浪漫轉熱情，連在台下的蘇治芬和幾位熟女也凍抹條，直奔舞台，當起伴舞團，氣氛帶到最高點。

蘇治芬說，早年農人用來擦拭汗水換來豐收的「一條手巾仔」可唱成情歌，一條毛巾也可在耕地裡變成藝術地景，加上賦有時代意義的「毛巾茄芷袋」，成功為毛巾故鄉虎尾代言，今年的中秋夜「巾」有味，期待藉由巾彩節讓虎尾毛巾跨越新的世代，走向藝術，重新締造台灣毛巾文化。

劉建國則表示，2020巾彩節讓大家看到毛巾產業行銷上的各種可能性，利用新科技製造出美麗高雅的毛巾茄芷袋，呼應了主題【最初的地方】，也讓外界看到雲林毛巾品質技術的轉型和提升，雲林毛巾就是高品質的代名詞。

許根尉說，未來11天，天天都有精彩戲碼，毛巾市集、小農市集、虎尾魅力商圈優選店，讓大家買到、吃到時尚農品饗宴，天文專家帶領秋夜觀星望月，共享天文奇觀。羅時豐、荒山亮、太日樂集、九天技藝團、無雙、好客樂團、小丑默劇團與雲林在地社團，還有小朋友最愛的紙風車劇團連翻上陣，保證不冷場。歡迎大家利用連假到台灣最大毛巾產業聚落的虎尾，別錯過精彩的十月雲林。

超潮的毛巾茄芷袋，外觀設計和觸感品質俱佳，連藝人謝金燕也很喜歡。記者蔡維斌／攝影
超潮的毛巾茄芷袋，外觀設計和觸感品質俱佳，連藝人謝金燕也很喜歡。記者蔡維斌／攝影
藝術家打造世界最大的竹編毛巾，白天和晚上各有不同的光影變化。記者蔡維斌／翻攝
藝術家打造世界最大的竹編毛巾，白天和晚上各有不同的光影變化。記者蔡維斌／翻攝
羅時豐獻唱蘇治芬（右二）也上台伴舞。記者蔡維斌／攝影
羅時豐獻唱蘇治芬（右二）也上台伴舞。記者蔡維斌／攝影
雲林內彩節今晚熱情開幕。記者蔡維斌／攝影
雲林內彩節今晚熱情開幕。記者蔡維斌／攝影
藝術家打造世界最大的竹編毛巾，白天和晚上各有不同的光影變化。記者蔡維斌／翻攝
藝術家打造世界最大的竹編毛巾，白天和晚上各有不同的光影變化。記者蔡維斌／翻攝
超潮的毛巾茄芷袋，外觀設計和觸感品質俱佳，連藝人謝金燕也很喜歡。記者蔡維斌／攝影
超潮的毛巾茄芷袋，外觀設計和觸感品質俱佳，連藝人謝金燕也很喜歡。記者蔡維斌／攝影
藝術家打造世界最大的竹編毛巾，白天和晚上各有不同的光影變化。記者蔡維斌／翻攝
藝術家打造世界最大的竹編毛巾，白天和晚上各有不同的光影變化。記者蔡維斌／翻攝
雲林巾彩藝術節今晚開幕啟燈，展開長達11天的活動。記者蔡維斌／攝影
雲林巾彩藝術節今晚開幕啟燈，展開長達11天的活動。記者蔡維斌／攝影

蘇治芬 藝術節 劉建國

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