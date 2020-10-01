台南後壁好米節登場 黃偉哲宣布辦全台第一屆肉臊飯節

2020台南好米季今天在後壁區農會登場，一連18天熱鬧活動彩繪稻田對外開放參觀。市長黃偉哲還宣布11月將舉辦首屆台南肉臊飯節，推銷國產豬肉和台南好米。

辦肉臊飯節行銷台南據說是黃偉哲的點子，指示市府農業局、觀光旅遊局、經濟發展局邀請農會、商家籌辦。黃偉哲說，初步構想是先經專家評審後，市府發給在地優良肉臊飯標示，市府掛保證有好品質，也保證用國產豬，市府也會全力推銷。

黃偉哲說，北部有滷肉飯，南部有肉臊飯，肉臊飯節台南是全台第一個舉辦，要結合台南國產豬肉、好米和商家的好手藝聯合促銷。

黃偉哲今天參加好米季開幕，他說，之前就看到那個彩繪稻田，彩繪稻田那邊的人更多，中秋假期第一天，晚上看月亮，白天看好米，白天吃好米，台南有很多活動在中秋假期不打烊，還是繼續舉辦，「為什麼？因為有很多返鄉北漂南漂的遊子，也有很多外地來客」。

他說，外地來台南幹嘛，就是要看好山、好水，有的宗教之旅來拜拜，有的來遊樂，有的來吃美食，好吃的美食最重要就是好米，沒有好米的話很多美食就差一截，碗粿用米做的，所以很多東西都跟米有關係，所以臺台南好米季一定要好好的辦，尤其我們現在10月底、11月初要辦肉臊飯節，「下港都叫肉臊飯，北部是滷肉飯，叫滷肉飯、肉臊飯都好，來PK一下」。