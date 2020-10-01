快訊

納瓦尼出院後首度受訪 控普亭為下毒案幕後黑手

石原聰美親筆信曝光 見男方家人就想入籍「感動哭了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南後壁好米節登場 黃偉哲宣布辦全台第一屆肉臊飯節

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南後壁好米節登場，黃偉哲宣布辦全台第一屆臊肉飯節。記者周宗禎／攝影
台南後壁好米節登場，黃偉哲宣布辦全台第一屆臊肉飯節。記者周宗禎／攝影

2020台南好米季今天在後壁區農會登場，一連18天熱鬧活動彩繪稻田對外開放參觀。市長黃偉哲還宣布11月將舉辦首屆台南肉臊飯節，推銷國產豬肉和台南好米。

辦肉臊飯節行銷台南據說是黃偉哲的點子，指示市府農業局、觀光旅遊局、經濟發展局邀請農會、商家籌辦。黃偉哲說，初步構想是先經專家評審後，市府發給在地優良肉臊飯標示，市府掛保證有好品質，也保證用國產豬，市府也會全力推銷。

黃偉哲說，北部有滷肉飯，南部有肉臊飯，肉臊飯節台南是全台第一個舉辦，要結合台南國產豬肉、好米和商家的好手藝聯合促銷。

黃偉哲今天參加好米季開幕，他說，之前就看到那個彩繪稻田，彩繪稻田那邊的人更多，中秋假期第一天，晚上看月亮，白天看好米，白天吃好米，台南有很多活動在中秋假期不打烊，還是繼續舉辦，「為什麼？因為有很多返鄉北漂南漂的遊子，也有很多外地來客」。

他說，外地來台南幹嘛，就是要看好山、好水，有的宗教之旅來拜拜，有的來遊樂，有的來吃美食，好吃的美食最重要就是好米，沒有好米的話很多美食就差一截，碗粿用米做的，所以很多東西都跟米有關係，所以臺台南好米季一定要好好的辦，尤其我們現在10月底、11月初要辦肉臊飯節，「下港都叫肉臊飯，北部是滷肉飯，叫滷肉飯、肉臊飯都好，來PK一下」。

他說，去年要守護我們的豬，避免非洲豬瘟來，「現在要守護我們本土的滷肉飯」，本土的豬肉這麼好吃又無腥味，所以參加肉臊飯、滷肉飯比賽一定要用本土豬肉，第二要用台南的好米，第三看誰煮的最好吃，很高興後壁農會的南好米季能夠展開，邀請大家共襄盛舉。

台南後壁好米節登場，黃偉哲宣布辦全台第一屆肉臊飯節。記者周宗禎／攝影
台南後壁好米節登場，黃偉哲宣布辦全台第一屆肉臊飯節。記者周宗禎／攝影
台南後壁好米節登場，黃偉哲宣布辦全台第一屆肉臊飯節。記者周宗禎／攝影
台南後壁好米節登場，黃偉哲宣布辦全台第一屆肉臊飯節。記者周宗禎／攝影
台南後壁好米節登場，黃偉哲宣布辦全台第一屆肉臊飯節。記者周宗禎／攝影
台南後壁好米節登場，黃偉哲宣布辦全台第一屆肉臊飯節。記者周宗禎／攝影

滷肉飯 黃偉哲

延伸閱讀

亞利桑那感謝台灣助防疫 越洋連線台南屏東首長

張淑芬首辦畫展 揮灑世間大愛

中秋節入袋！文旦大果收購 台南市動用市庫今天撥款

米可白受邀行銷台南 誇黃偉哲像爸爸

相關新聞

影／台南新打卡景點 浮世繪巨作縮時攝影呈現

台南市台灣船園區經台南高商老師莫嘉賓師生的巧手，超顯著的「乘風破浪」彩繪作品，相當吸睛，變成打卡新景點。莫嘉賓以縮時攝影...

阿里山遊樂區門票半價加安心旅遊 秋節入園逾3千人

秋節連假登場，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區門票再祭出門票全票半價優惠，加上安心旅遊補助到10月，吸引遊客上山，嘉義林區管理...

台南後壁好米節登場 黃偉哲宣布辦全台第一屆肉臊飯節

2020台南好米季今天在後壁區農會登場，一連18天熱鬧活動彩繪稻田對外開放參觀。市長黃偉哲還宣布11月將舉辦首屆台南肉臊...

影／迎接光輝十月 台南藝陣月登場傳承文化資產

今年10月是台南藝陣月，藝陣活動從今天下午起登場，來自學校的藝陣分別在市區5處古蹟景點演出，帶動連假歡樂氣氛。

雲林國際偶戲節登場 科技牆讓人與戲偶合演互動

2020雲林國際偶戲節今天登場，配合今年主題「男神時代．誰與爭鋒」，首場霹靂布袋戲科技互動特展，今天在雲林布袋戲館上場，...

北港五湖四海宴民間工藝展 精雕細琢宛如現代版故宮

國內頗具規模的民間傳統工藝展「五湖四海宴」今天在雲林縣北港鎮南陽國小盛大登場，全國百餘位知名藝師展出代表作品，以宴席方式...

嘉市光織影舞今晚6時點燈 帶遊客體驗夢幻光影夜遊

中秋連假首日，嘉義市府在北香湖公園辦「光織影舞」展，今晚6時點燈，市府為嘉義火車站前的沉睡大白熊大型公仔換上「星空伴月」...

中秋連續假期聚餐烤肉 台南二分局取締酒駕大執法

中秋連假今天起至10月4日止共有4天，民眾過節歡聚烤肉，也是飲酒的高峰期間，台南市警二分局為有效防止酒駕事故案件發生，今...

上美學意象廁所還能聽蟲鳴鳥叫 就在嘉市蘭潭風景區

嘉義市府獲交通部觀光局補助，改善蘭潭風景區公廁及環境設施，工程總經費為735萬餘元，自3月1日起封閉施工，9月28日開放...

嘉義縣老人突破十萬大關 重陽敬老金「369」19日發放

25日九九重陽節，嘉義縣長翁章梁兌現選舉政見「敬老不減」，以及表達重陽節對老人祝賀，長輩重陽節仍可領到3千元、6千元、9...

開臺媽祖契子女中秋回新港奉天宮大團圓 人瑞契子吸睛

來自全國各地的嘉義縣新港鄉奉天宮開台媽祖契子女們，每年農曆8月15日中秋節，都會相招回奉天宮參拜開臺媽祖，今年是開臺媽祖...

警政署長中秋連假首日台南慰勤 提醒員警執勤安全

中秋連續假期的首日，警政署長陳家欽中午在台南市警局長詹永茂陪同下，分赴台南市一分局德高派出所及偵查隊、歸仁分局文賢派出所...

熱門新聞

影／救出來了！台灣黑熊受傷各單位齊救援 送往急救站

「不二坊」賺飽飽明起連休5天 代購今仍喊到2倍價

影／南下台東墾丁車潮一早停停走走 旅宿店已一房難求

黨籍官司勝訴 蔡秋蘭：還我公道但還未決定重回民進黨

台灣黑熊誤入果園受困鋼索 專家：人多不利救援已管制

丈夫承攬學校午餐標案被質疑 邱于軒：可受檢驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。