影／迎接光輝十月 台南藝陣月登場傳承文化資產

今年10月是台南藝陣月，藝陣活動從今天下午起登場，來自學校的藝陣分別在市區5處古蹟景點演出，帶動連假歡樂氣氛。

連假首日，來自新化那拔等國小的藝陣，分別在安平古堡、安平樹屋、1661台灣船園區兩點半、億載金城、赤崁樓演出。今天台南艷陽高照，那拔國小在樹屋前的表演，尚有樹木遮蔭，但來到台灣船園區，因船前無大樹，小朋友頂著烈陽賣力演出，相當辛苦，雖然汗流浹背，但學生不為所動，也讓觀賞的遊客大力鼓掌以示鼓勵。

台南市文化局排定在10月1日至4日的中秋連假、9至11日的國慶連假，以及其他周末假日由學校藝陣、東方藝術團、麻豆南勢里保安宮的12婆姐在安平古堡、安平樹屋、億載金城、台灣船園區、赤崁樓演出。

學生藝陣有太子國中電音三太子、那拔國小創意藝陣－旗舞三太子、安平國中及子龍國小龍陣、永康國中宋江陣、西門實小太鼓隊、月津國小台灣獅、新化國小及大同國小醒獅戰鼓，以及依仁國小跳鼓陣等。