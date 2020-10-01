雲林國際偶戲節登場 科技牆讓人與戲偶合演互動

2020雲林國際偶戲節今天登場，配合今年主題「男神時代．誰與爭鋒」，首場霹靂布袋戲科技互動特展，今天在雲林布袋戲館上場，把傳統偶戲文化藝術與科技數位結合，邀請代表人物「素還真」與「凜雪鴉」拉開科技特展序幕，見證傳統文化與創新多元發展的劃時代演出。

今天也同步發表「小人物大故事」紀錄片，紀錄長年來多位布袋戲藝師不遺餘力在學校社區扎根的心路歷程與美好故事。雲林縣長張麗善說，科技特展代表布袋戲另一形式面相，紀錄片則是傳統文化的保存，兩者均具薪傳意義。

文化觀光處長陳璧君表示，科技特展展出11天，兩大主題區分別展示「霹靂英雄戰紀系列」、台日合作「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」的本尊木偶，且可與男神互動拍照影像合成，融入角色的絕招特效，擺出自己喜好姿勢，拍下創意趣味的鏡頭，同時只要觸碰影像互動牆，牆面即呈現精彩動態影像，藉以了解每部戲或戲偶的沿革歷史。