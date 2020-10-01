影／台南新打卡景點 浮世繪巨作縮時攝影呈現

台南市台灣船園區經台南高商老師莫嘉賓師生的巧手，超顯著的「乘風破浪」彩繪作品，相當吸睛，變成打卡新景點。莫嘉賓以縮時攝影紀錄整個過程，讓師生很驕傲也收穫滿滿。

台灣船園區對齊暑假結束而退燒，文化局找來台南高商廣設科老師莫嘉賓幫忙，在一旁造船廠牆面設計乘風破浪為主題的彩繪，並結合日本浮世繪大師葛氏北齋的「神奈川衝浪裡」為背景，以浮世繪呈現先民隔絕台灣船乘風破浪跨越黑水溝，勇渡台灣海峽，篳路藍縷以啟山林的精神。

莫嘉賓向前在校，畢業學生，趕在中秋連假前完成作品，實質上彩繪吸引遊客及路人眼光，也吸引遊客在此打卡，拍照，留下值得紀念的畫面。