聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台南新打卡景點 浮世繪巨作縮時攝影呈現
台南市台灣船園區經台南高商老師莫嘉賓師生的巧手，超顯著的「乘風破浪」彩繪作品，相當吸睛，變成打卡新景點。莫嘉賓以縮時攝影紀錄整個過程，讓師生很驕傲也收穫滿滿。
台灣船園區對齊暑假結束而退燒，文化局找來台南高商廣設科老師莫嘉賓幫忙，在一旁造船廠牆面設計乘風破浪為主題的彩繪，並結合日本浮世繪大師葛氏北齋的「神奈川衝浪裡」為背景，以浮世繪呈現先民隔絕台灣船乘風破浪跨越黑水溝，勇渡台灣海峽，篳路藍縷以啟山林的精神。
莫嘉賓向前在校，畢業學生，趕在中秋連假前完成作品，實質上彩繪吸引遊客及路人眼光，也吸引遊客在此打卡，拍照，留下值得紀念的畫面。
台灣船園區昨天吸引許多遊客來此看船，看海，看畫，也欣賞新化那拔國小的三太子藝陣表演，遊客登上台灣船，再看著牆表面大大的乘風破浪彩繪作，更能體會先人努力打拚的辛苦，台灣有此成就得來不易。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言