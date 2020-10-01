北港五湖四海宴民間工藝展 精雕細琢宛如現代版故宮

國內頗具規模的民間傳統工藝展「五湖四海宴」今天在雲林縣北港鎮南陽國小盛大登場，全國百餘位知名藝師展出代表作品，以宴席方式獻給國人一飽眼福，木雕石刻、錫金銅器、剪粘泥塑，匠心獨運、巧奪天工，展現台灣民間工藝力量，宛若現代版的故宮。

「這是台灣民間傳統工藝結晶」雲林縣長張麗善強調，這場別具一格的工藝喜宴，匯集台灣無數民間藝術家的創作結晶，品項件數之多，讓人如入寶山，展期今起四天中秋假期到北港朝天宮拜拜，可順道前往品賞五湖四海宴澎湃的工藝料理，保證不虛此行。

走進宴會大門，斗大的媽祖和將軍的拼布布廉從空而降，是拼布大師周秀惠用數百萬小布塊拼成的，增添喜宴氣派。百桌滿漢全席上菜，木石雕刻、錫金銅器、佛粧陶藝、剪粘泥塑、拼布花燈、紙雕藝閣、編織籐藝，許多市面看不到的工藝品，這裡全上桌，每道工藝大菜，盡是大師嘔心瀝血傑作，有人用「現代版故宮」來讚美作品精美細緻。

今天中午雲林縣長張善和雲林傳統工藝發展協會理事長許哲彥一起敲響巨鑼，象徵五湖四湖宴正式開桌上菜，首日就吸引全國各地熱愛傳統工藝民眾揪團來觀賞。文觀處長陳璧君說，今年結合全國113位工藝大師的精彩作品，也展出日本知名的弘前睡魔花燈車繪師三浦吞龍到北港親手彩繪的「餒菩噠」作品，相當難得。

北港工藝坊負責人也是五湖四海創辦人蔡享潤說，五湖四海宴發想來自北港朝天宮舖戶過爐的宴席，源於滿漢全席108道佳餚，山川五嶽、五湖四海、八大八小、十全十美、有葷桌、素桌、看桌、藝桌，其中「藝桌」就是五湖四海宴，借以提供給全國地方藝師舞台，工藝得以薪傳。