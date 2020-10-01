快訊

永福樓歇業一年半 董座心情低落「借酒澆愁」因病辭世

國5一整天沒塞 用路人順順開車上路驚訝：車都去哪裡了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北港五湖四海宴民間工藝展 精雕細琢宛如現代版故宮

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
佛粧作品精緻氣派。記者蔡維斌／攝影
佛粧作品精緻氣派。記者蔡維斌／攝影

國內頗具規模的民間傳統工藝展「五湖四海宴」今天在雲林縣北港鎮南陽國小盛大登場，全國百餘位知名藝師展出代表作品，以宴席方式獻給國人一飽眼福，木雕石刻、錫金銅器、剪粘泥塑，匠心獨運、巧奪天工，展現台灣民間工藝力量，宛若現代版的故宮

「這是台灣民間傳統工藝結晶」雲林縣長張麗善強調，這場別具一格的工藝喜宴，匯集台灣無數民間藝術家的創作結晶，品項件數之多，讓人如入寶山，展期今起四天中秋假期到北港朝天宮拜拜，可順道前往品賞五湖四海宴澎湃的工藝料理，保證不虛此行。

走進宴會大門，斗大的媽祖和將軍的拼布布廉從空而降，是拼布大師周秀惠用數百萬小布塊拼成的，增添喜宴氣派。百桌滿漢全席上菜，木石雕刻、錫金銅器、佛粧陶藝、剪粘泥塑、拼布花燈、紙雕藝閣、編織籐藝，許多市面看不到的工藝品，這裡全上桌，每道工藝大菜，盡是大師嘔心瀝血傑作，有人用「現代版故宮」來讚美作品精美細緻。

今天中午雲林縣長張善和雲林傳統工藝發展協會理事長許哲彥一起敲響巨鑼，象徵五湖四湖宴正式開桌上菜，首日就吸引全國各地熱愛傳統工藝民眾揪團來觀賞。文觀處長陳璧君說，今年結合全國113位工藝大師的精彩作品，也展出日本知名的弘前睡魔花燈車繪師三浦吞龍到北港親手彩繪的「餒菩噠」作品，相當難得。

北港工藝坊負責人也是五湖四海創辦人蔡享潤說，五湖四海宴發想來自北港朝天宮舖戶過爐的宴席，源於滿漢全席108道佳餚，山川五嶽、五湖四海、八大八小、十全十美、有葷桌、素桌、看桌、藝桌，其中「藝桌」就是五湖四海宴，借以提供給全國地方藝師舞台，工藝得以薪傳。

「每件作品展現了作者的生命力」雲林傳統工藝發展協會理事長也是國寶級剪粘大師許哲彥說，不論創作者或參觀者均有年輕化趨勢，作品工法也年年進步創新，這是薪傳好現象，延續了台灣工藝生命力，歡迎把握機會來觀賞。

周秀惠用數百萬小布塊的拼布更顯氣派。記者蔡維斌／攝影
周秀惠用數百萬小布塊的拼布更顯氣派。記者蔡維斌／攝影
國寶級剪粘大師許哲彥說明剪粘是用破碗塑製而成，令縣長張麗善感到驚奇。記者蔡維斌／攝影
國寶級剪粘大師許哲彥說明剪粘是用破碗塑製而成，令縣長張麗善感到驚奇。記者蔡維斌／攝影
剪粘大師的作品栩栩如生，十分討喜。記者蔡維斌／攝影
剪粘大師的作品栩栩如生，十分討喜。記者蔡維斌／攝影
各種雕塑作荓工法細緻，雕像傳神，令人嘆為觀止。記者蔡維斌／攝影
各種雕塑作荓工法細緻，雕像傳神，令人嘆為觀止。記者蔡維斌／攝影
笨港五湖四海宴開展，結合全國百餘位傳統工藝大師展出傑作，相當有看頭，雲林縣長歡迎大家到北港來欣賞名師大作。記者蔡維斌／攝影
笨港五湖四海宴開展，結合全國百餘位傳統工藝大師展出傑作，相當有看頭，雲林縣長歡迎大家到北港來欣賞名師大作。記者蔡維斌／攝影
大師的泥塑佛像作品，十分傳神。記者蔡維斌／攝影
大師的泥塑佛像作品，十分傳神。記者蔡維斌／攝影
五湖四海首日即吸引不少熱愛傳統工藝的民眾前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
五湖四海首日即吸引不少熱愛傳統工藝的民眾前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
現代的鋼雕展現作品的力與美。記者蔡維斌／攝影
現代的鋼雕展現作品的力與美。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 故宮

延伸閱讀

小小大師指導雙琴俠挑戰帕格尼尼

倫敦工藝週 台灣新銳工藝師參展

建築外觀獨特服務又好 雲林北港水塔遊客中心獲全國特優獎

國寶為什麼愛藏山洞？一口木箱揭故宮文物遷台之謎

相關新聞

影／台南新打卡景點 浮世繪巨作縮時攝影呈現

台南市台灣船園區經台南高商老師莫嘉賓師生的巧手，超顯著的「乘風破浪」彩繪作品，相當吸睛，變成打卡新景點。莫嘉賓以縮時攝影...

阿里山遊樂區門票半價加安心旅遊 秋節入園逾3千人

秋節連假登場，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區門票再祭出門票全票半價優惠，加上安心旅遊補助到10月，吸引遊客上山，嘉義林區管理...

影／迎接光輝十月 台南藝陣月登場傳承文化資產

今年10月是台南藝陣月，藝陣活動從今天下午起登場，來自學校的藝陣分別在市區5處古蹟景點演出，帶動連假歡樂氣氛。

雲林國際偶戲節登場 科技牆讓人與戲偶合演互動

2020雲林國際偶戲節今天登場，配合今年主題「男神時代．誰與爭鋒」，首場霹靂布袋戲科技互動特展，今天在雲林布袋戲館上場，...

北港五湖四海宴民間工藝展 精雕細琢宛如現代版故宮

國內頗具規模的民間傳統工藝展「五湖四海宴」今天在雲林縣北港鎮南陽國小盛大登場，全國百餘位知名藝師展出代表作品，以宴席方式...

嘉市光織影舞今晚6時點燈 帶遊客體驗夢幻光影夜遊

中秋連假首日，嘉義市府在北香湖公園辦「光織影舞」展，今晚6時點燈，市府為嘉義火車站前的沉睡大白熊大型公仔換上「星空伴月」...

中秋連續假期聚餐烤肉 台南二分局取締酒駕大執法

中秋連假今天起至10月4日止共有4天，民眾過節歡聚烤肉，也是飲酒的高峰期間，台南市警二分局為有效防止酒駕事故案件發生，今...

上美學意象廁所還能聽蟲鳴鳥叫 就在嘉市蘭潭風景區

嘉義市府獲交通部觀光局補助，改善蘭潭風景區公廁及環境設施，工程總經費為735萬餘元，自3月1日起封閉施工，9月28日開放...

嘉義縣老人突破十萬大關 重陽敬老金「369」19日發放

25日九九重陽節，嘉義縣長翁章梁兌現選舉政見「敬老不減」，以及表達重陽節對老人祝賀，長輩重陽節仍可領到3千元、6千元、9...

開臺媽祖契子女中秋回新港奉天宮大團圓 人瑞契子吸睛

來自全國各地的嘉義縣新港鄉奉天宮開台媽祖契子女們，每年農曆8月15日中秋節，都會相招回奉天宮參拜開臺媽祖，今年是開臺媽祖...

警政署長中秋連假首日台南慰勤 提醒員警執勤安全

中秋連續假期的首日，警政署長陳家欽中午在台南市警局長詹永茂陪同下，分赴台南市一分局德高派出所及偵查隊、歸仁分局文賢派出所...

請注意！國道1號虎尾北上匝道 10月3日起封閉兩天

今日起四天中秋節連假，國人因疫情無法出國旅遊，估計國內旅遊人數將暴增，雲林縣警察局將針對各景點易壅塞路段、交流道周邊車流...

熱門新聞

影／救出來了！台灣黑熊受傷各單位齊救援 送往急救站

「不二坊」賺飽飽明起連休5天 代購今仍喊到2倍價

影／南下台東墾丁車潮一早停停走走 旅宿店已一房難求

黨籍官司勝訴 蔡秋蘭：還我公道但還未決定重回民進黨

台灣黑熊誤入果園受困鋼索 專家：人多不利救援已管制

丈夫承攬學校午餐標案被質疑 邱于軒：可受檢驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。