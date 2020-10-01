嘉市光織影舞今晚6時點燈 帶遊客體驗夢幻光影夜遊

中秋連假首日，嘉義市府在北香湖公園辦「光織影舞」展，今晚6時點燈，市府為嘉義火車站前的沉睡大白熊大型公仔換上「星空伴月」口罩，一旁還有「光織影舞」的主視覺文字招牌，以及周邊月兔的圖像妝點，希望遊客一來嘉義市，就能立即獲知開展資訊，來體驗夜遊光影藝術風潮。

市府觀光新聞處表示，這次搭配光織影舞活動，以大白熊的高人氣，設計「星空」與「月亮」合體的風格口罩，巨型口罩藏有精密巧思，在口罩左半邊「月亮」部分，恰巧與一旁的光織影舞巨型月亮裝置合成「滿月」。大白熊、月兔、美麗月亮在嘉義火車站前迎賓，已吸引各方熊迷前來朝聖拍照打卡。

「光織影舞」展有不同主題，例如「秋-鏡花水月」有全台最大的巨型3D月亮漂浮在北香湖湖面，就好比是一顆美味的蛋黃酥，並將於中秋節當日，與天上月對成「雙滿月」。

「冬-漫天飛雪」長達10公尺的半透明隧道，設計星光裝置藝術，像是哆啦A夢的任意門，「夏-浩藍星夏」100公尺長的星空步道，呈現點點光影，藍光穿透水霧，就好比夜空中飛舞的螢火蟲，「春-光織影舞」的多彩織帶像是閃耀光芒的七彩彩虹。

活動會場將設置3個入口，為維持動線順暢，建議民眾採順時針方向入場，市府於活動期間例假日及前一天 （10/1-10/4、10/8-10/11、10/16-10/18、10/23-10/25及10/30-11/1，共計17天）晚間6時至10時，於建國一、二村(舊燈會區)靠近志航街及嘉義車站後站靠近中興路口，提供交通接駁車服務。