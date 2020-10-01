阿里山遊樂區門票半價加安心旅遊 秋節入園逾3千人

秋節連假登場，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區門票再祭出門票全票半價優惠，加上安心旅遊補助到10月，吸引遊客上山，嘉義林區管理處阿里山工作站統計，今天入園逾3千人，與假日差不多，今天大家團圓烤肉，預估明天會湧現人潮，在遊樂區外規畫停車位及接駁車接送。

疫情解封，7、8月放暑假，安心旅遊補助和振興券啟動，無法出國旅遊，避暑勝地阿里山家森林遊樂區免門票，園區14家旅館飯店，假日訂房客滿，這次秋節連假也幾乎客滿。

7月遊客人數10萬7941人，8月11萬9246人，10月有秋節連假及國慶假日，阿里山遊樂區從今天起到11日，門票再半價優惠，全票200元如今只要半價，全家4名大人上山入園，就可省400元，讓遊客有感。

飯店業及商家小吃餐廳業者，看到大批遊客上山，笑逐顏開，遊樂區熱鬧滾滾；遊客說，現在平地天氣還很熱，阿里山上比平地溫度少10多度，現在上阿里山門票半價，氣候涼爽又可「森」呼吸，走步道運動。