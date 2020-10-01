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上美學意象廁所還能聽蟲鳴鳥叫 就在嘉市蘭潭風景區

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
蘭潭風景區公廁及環境設施改善後，外觀提升美學意象。圖／嘉義市府提供
蘭潭風景區公廁及環境設施改善後，外觀提升美學意象。圖／嘉義市府提供

嘉義市府獲交通部觀光局補助，改善蘭潭風景區公廁及環境設施，工程總經費為735萬餘元，自3月1日起封閉施工，9月28日開放使用，於男、女廁各新增一間穆斯林如廁空間，成為嘉義市首間穆斯林友善公廁，廁所外觀也提升美學意象，還放蟲鳴鳥叫的音效，希望民眾如廁時心情放鬆。

市府觀光工程科長林靖淳指出，整修外觀保留原本結構體，屋頂改採隔熱防火設計，內部則做隔間調整，利用挑高造型，保持公廁通風環境，輔以抽風設備，保持室內乾爽。

外觀牆面採用造型鋼板融合嘉義特色地標，刻畫嘉市各著名旅遊景點，包含蘭潭月影潭心、森林之歌、吳明捷投球雕像、KANO園區、射日塔等。

以「樹屋」意象設計公廁外觀，融入樹葉、樹枝，以清玻璃設計樹葉造型意象，不同的玻璃顏色象徵四季變化。並用可愛動物妝點公廁門擺，由內而外打造明亮舒適的使用空間，播放輕柔大自然音樂，上廁所可聽到蟲鳴鳥叫，仿佛徜徉於大自然，心情很放鬆。

市府觀光新聞處表示，蘭潭月影潭心地景藝術對面的公廁，是蘭潭三座公廁當中使用率最高的，此次設置人流偵測計數設備掌握人流與車流。此區域為遊客數最多的地方，讓每月遊客人次估算更精確。

另外依交通部觀光局統計，一年約有17萬名穆斯林遊客來台，在穆斯林生活習慣與宗教信仰之中，潔淨身體是非常重要的文化，考量穆斯林遊客需求，增設坐式馬桶及潔淨設施，提供市民及遊客更舒適的如廁環境。

蘭潭風景區公廁及環境設施改善後，外觀提升美學意象。圖／嘉義市府提供
蘭潭風景區公廁及環境設施改善後，外觀提升美學意象。圖／嘉義市府提供
蘭潭廁所整修後，增設穆斯林如廁空間。圖／嘉義市府提供
蘭潭廁所整修後，增設穆斯林如廁空間。圖／嘉義市府提供
蘭潭風景區公廁及環境設施改善後，外觀提升美學意象。圖／嘉義市府提供
蘭潭風景區公廁及環境設施改善後，外觀提升美學意象。圖／嘉義市府提供
蘭潭風景區公廁及環境設施改善後，外觀提升美學意象。圖／嘉義市府提供
蘭潭風景區公廁及環境設施改善後，外觀提升美學意象。圖／嘉義市府提供

穆斯林 蘭潭 嘉義

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