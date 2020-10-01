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嘉義縣老人突破十萬大關 重陽敬老金「369」19日發放

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣老人突破十萬大關， 重陽敬老禮金19日發放，圖為老人食堂用餐情形。圖／縣府提供
嘉義縣老人突破十萬大關， 重陽敬老禮金19日發放，圖為老人食堂用餐情形。圖／縣府提供

25日九九重陽節，嘉義縣長翁章梁兌現選舉政見「敬老不減」，以及表達重陽節對老人祝賀，長輩重陽節仍可領到3千元、6千元、9千元不等的重陽敬老禮金，全縣符合65歲以上發放敬老禮金者共計10萬多人，19 日開始發放。

重陽是屬於長輩日子，嘉縣傳統農業縣，截至8月底老人比例已達20.08％，高居全台之冠；敬老禮金發放對象為重陽節年滿65 歲（含當日，以實歲計），6個月前設籍嘉縣，重陽節當日前1個月仍持續在籍者。

全縣符合65歲以上發放敬老禮金的人數合計約10萬多人，其中65歲至89歲的老人家每人可領取禮金3千元，90歲至99歲每人禮金6千元，百歲以上人瑞，每人禮金9千元。

翁章梁表示，「老勢大」長年為家庭和這塊土地辛苦耕耘付出，如果沒有長輩揮汗打拚及努力奉獻，年輕一代無法享受社會進步與繁榮的果實，政府有責任給予尊重與關懷，縣府將繼續推展老人福利，提供晚年生活照護。

社會局長蕭英成說，重陽節敬老禮金發放採現金及匯款併行，縣府員工19日至23日，將到各村里親發或定點發放，另為提供長輩便民服務及多元選擇，提供禮金匯款服務，除原戶籍地農會免手續費外，今年開始增加郵局為免手續費金融機構，全年可受理申請匯款，長輩可視需求提出申請。

如果民眾是在8月1日 (含)以後提出匯款申請服務者，禮金仍會由縣府派員到村里發放重陽節禮金現金；明年的禮金才改會以匯款方式匯入存摺，請採領現金長輩備妥身份證及印章等相關資料，以憑領取；發放縣府員工會穿背心及配戴識別證。

嘉義縣老人突破十萬大關， 重陽敬老禮金19日發放，圖為老人食堂用餐情形。圖／縣府提供
嘉義縣老人突破十萬大關， 重陽敬老禮金19日發放，圖為老人食堂用餐情形。圖／縣府提供

重陽節 翁章梁

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