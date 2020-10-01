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開臺媽祖契子女中秋回新港奉天宮大團圓 人瑞契子吸睛
來自全國各地的嘉義縣新港鄉奉天宮開台媽祖契子女們，每年農曆8月15日中秋節，都會相招回奉天宮參拜開臺媽祖，今年是開臺媽祖駐台399年，奉天宮為服務契子女們，上午舉辦「開臺媽祖契子女中秋回宮大團圓」活動。
契子女回宮團拜，廟方特別邀請百歲人瑞的新港契子林福來阿公，與95歲國寶級書法大師陳岳山賢伉儷一同團圓，歡度中秋佳節。
董事長何達煌率全體董監事、新港鄉長林茂盛、百歲人瑞林福來、95歲國寶級書法大師陳岳山賢伉儷及各界官貴賓，與全國自各地的契子們一同團拜上香祈福，現場準備平安圓、長壽米粉、元寶水餃與各式點心，與各地的契子女分享。
今年邀請新港在地青年林奕宏，創作紙芝居音樂故事展演，嘉市青年實踐行動培育競賽得獎人，為新港媽祖的小孩講故事，答謝媽祖的庇佑。
何達煌說，父母為求育兒順利與心靈的安心，大多會求助信仰神明，讓孩子當神明契子。開台媽祖是信眾精神寄託，成為「囝仔ㄟ守護神」，乎媽祖婆作契子女是新港傳統禮俗常見的生命禮儀之一。
「拜契」儀式由父母帶孩童到奉天宮，填寫「契字」文，虔心向媽祖祈願孩子能夠成為媽祖的契子女，並將香火袋在媽祖香爐前旋繞沾取爐煙，最後，再把香火袋遂掛於孩童頸項，稱為「縣貫」。至此，成為媽祖契子女儀式始告完成。
往後，每年再回到奉天宮，更換香火袋的紅絲線，並且香火袋再過爐一次，這稱為「換貫」。直到滿16歲為止，契子女向媽祖謝恩後，才把香火袋歸還媽祖婆，俗稱「褪貫」。
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