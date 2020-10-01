聽新聞
test
0:00 / 0:00
請注意！國道1號虎尾北上匝道 10月3日起封閉兩天
今日起四天中秋節連假，國人因疫情無法出國旅遊，估計國內旅遊人數將暴增，雲林縣警察局將針對各景點易壅塞路段、交流道周邊車流容易回堵的路段、觀光景點、風景遊憩區周邊及聯外道路等，實施交通疏導，請用路人多加配合，依交通管制指揮行駛，以保交通順暢。
連假期間高鐵雲林站搭車高峰，站前道路將實施管制，由學府路進入高鐵站的車輛將強制右轉站前東路，再從學府一路口迴轉進入高鐵站，並呼籲接送旅客的車輛，千萬別逗留站前道路，多加利用站內停車場(30分鐘內免費)，既方便又省時。
交通部高速公路局為維護國道主線車流順暢，中秋連假期間將視主線交通狀況不定時實施入口匝道儀控管制，10月3日(星期六)0時起至10月4日(星期日)24時止，將封閉國道1號虎尾交流道北上匝道入口。
封閉期間，如要北上的車，請改由縣道雲145乙線斗六連絡道、145線、154線、台1線等替代道路，從西螺交流道北上，請用路人多加配合。
今天是連假的第一天，尤其今天是中秋節，多數人選擇在家賞月團圓，包括北港朝天宮和劍湖山世界車流今天雖有出現車潮，但通行仍很順暢，北港分局長王立德表示，預估明、後天的車流會更多，警方已在朝天宮週邊道路，除廟前中山路及廟後仁和路，以及中正路民主路靠近廟的路段實施管制禁止車輛進入，包括北港大橋和華南路外環道等一帶，也已做好交通規畫，重點路口也會加派警力疏導，引導車輛到朝天宮週邊各停車場停車。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言