請注意！國道1號虎尾北上匝道 10月3日起封閉兩天

今日起四天中秋節連假，國人因疫情無法出國旅遊，估計國內旅遊人數將暴增，雲林縣警察局將針對各景點易壅塞路段、交流道周邊車流容易回堵的路段、觀光景點、風景遊憩區周邊及聯外道路等，實施交通疏導，請用路人多加配合，依交通管制指揮行駛，以保交通順暢。

連假期間高鐵雲林站搭車高峰，站前道路將實施管制，由學府路進入高鐵站的車輛將強制右轉站前東路，再從學府一路口迴轉進入高鐵站，並呼籲接送旅客的車輛，千萬別逗留站前道路，多加利用站內停車場(30分鐘內免費)，既方便又省時。

交通部高速公路局為維護國道主線車流順暢，中秋連假期間將視主線交通狀況不定時實施入口匝道儀控管制，10月3日(星期六)0時起至10月4日(星期日)24時止，將封閉國道1號虎尾交流道北上匝道入口。

封閉期間，如要北上的車，請改由縣道雲145乙線斗六連絡道、145線、154線、台1線等替代道路，從西螺交流道北上，請用路人多加配合。