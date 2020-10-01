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請注意！國道1號虎尾北上匝道 10月3日起封閉兩天

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
中秋節連假高鐵雲林站前實施管制，請接送旅客的車輛依繞道路線行駛，以免造成站前大塞車。圖／雲林縣警局提供
中秋節連假高鐵雲林站前實施管制，請接送旅客的車輛依繞道路線行駛，以免造成站前大塞車。圖／雲林縣警局提供

今日起四天中秋節連假，國人因疫情無法出國旅遊，估計國內旅遊人數將暴增，雲林縣警察局將針對各景點易壅塞路段、交流道周邊車流容易回堵的路段、觀光景點、風景遊憩區周邊及聯外道路等，實施交通疏導，請用路人多加配合，依交通管制指揮行駛，以保交通順暢。

連假期間高鐵雲林站搭車高峰，站前道路將實施管制，由學府路進入高鐵站的車輛將強制右轉站前東路，再從學府一路口迴轉進入高鐵站，並呼籲接送旅客的車輛，千萬別逗留站前道路，多加利用站內停車場(30分鐘內免費)，既方便又省時。

交通部高速公路局為維護國道主線車流順暢，中秋連假期間將視主線交通狀況不定時實施入口匝道儀控管制，10月3日(星期六)0時起至10月4日(星期日)24時止，將封閉國道1號虎尾交流道北上匝道入口。

封閉期間，如要北上的車，請改由縣道雲145乙線斗六連絡道、145線、154線、台1線等替代道路，從西螺交流道北上，請用路人多加配合。

今天是連假的第一天，尤其今天是中秋節，多數人選擇在家賞月團圓，包括北港朝天宮和劍湖山世界車流今天雖有出現車潮，但通行仍很順暢，北港分局長王立德表示，預估明、後天的車流會更多，警方已在朝天宮週邊道路，除廟前中山路及廟後仁和路，以及中正路民主路靠近廟的路段實施管制禁止車輛進入，包括北港大橋和華南路外環道等一帶，也已做好交通規畫，重點路口也會加派警力疏導，引導車輛到朝天宮週邊各停車場停車。

國道一號北上虎尾交流道將從10月3日(星期六)0時起至10月4日(星期日)24時止實施封閉，請用路人依路線圖改從西螺交流道北上。圖／雲林縣警察局提供
國道一號北上虎尾交流道將從10月3日(星期六)0時起至10月4日(星期日)24時止實施封閉，請用路人依路線圖改從西螺交流道北上。圖／雲林縣警察局提供

北港朝天宮 中秋節 連假

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