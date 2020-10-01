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菜脯故鄉東港彩頭文化祭秋節登場 吹日本風悠活園寫生

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會秋節在布袋鎮立幼兒園舉辦彩頭文化祭，縣長翁章梁（右六）等各界來賓參加。記者魯永明／攝影
嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會秋節在布袋鎮立幼兒園舉辦彩頭文化祭，縣長翁章梁（右六）等各界來賓參加。記者魯永明／攝影

全國9成菜脯來自嘉義縣布袋鎮東港社區，社區發展協會今天秋節在布袋鎮立幼兒園舉辦彩頭文化祭，以「吹吹日本風」為主題，推出寫生、親子體驗、特色日式風味餐盒、「好呷覓」消費特惠、營火晚會和抽獎等精彩活動，活動限額300名額滿，愈夜愈精彩，參與民眾體驗直呼好值得！

活動由東港童心悠活園親子寫生比賽揭開序幕，水土保持局副局長林長立、縣長翁章梁、立委蔡易餘、鎮長陳鳳梅、議員蔡瑋傑等來賓到到場，吸引約2百名民眾報名。

上午寫生比賽，下午到晚上結合在地商家食材製成日式餐盒，內有「日本壽司、炒烏龍麵、鮮蝦、鰻魚肉粽、三代同堂菜脯雞湯、地方小吃-肉嗲」，還有社區表演日本舞蹈，晚上營火晚會烤肉及烤乳豬，「好呷覓」菜脯乾系列產品滿300送菜脯乾，還有水產系列組合商品。

水保局協助社區辦彩頭文化祭邁入第5年，透過寫生比賽、親子遊戲、種蘿蔔體驗、營火晚會及農村市集等活動，吸引民眾到訪，了解東港獨特人文地產景，這裡是蘿蔔重要產地，以友善耕作理念生產的「金玉白娘」蘿蔔，口感鮮嫩細緻多汁、外表瑩白如玉，遵循古法醃製成菜脯是健康養生美味食材。

東港社區在農村再生輔導下設合作社及食品加工廠、成立「好呷覓」品牌，研發「好呷覓」系列產品，燉湯、拌炒皆美味，最熱門的「麻油菜脯」榮獲2020農村好物肯定。寫生地點「童心悠活園」在鎮立幼兒園旁，由南投分局與東港學子與社區長輩打造，以安全、無毒、教育與跨代共融為設計，將封閉式園區，打造成兒童、青年及銀髮族群共享、共學、共伴樂園。

「東港3兒童樂園」設置彩色跑道、滑石溜滑梯、體能攀爬區、小童白沙區，將不同高度、動態和質感遊憩設施賦予繽紛安全細膩設計，提供幼兒童感覺統合遊戲體驗，成為校園重要戶外教育場域。

嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會秋節在布袋鎮立幼兒園舉辦彩頭文化祭，活動由東港童心悠活園親子寫生比賽揭開序幕。記者魯永明／攝影
嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會秋節在布袋鎮立幼兒園舉辦彩頭文化祭，活動由東港童心悠活園親子寫生比賽揭開序幕。記者魯永明／攝影
嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會秋節在布袋鎮立幼兒園舉辦彩頭文化祭，寫生地點童心悠活園。記者魯永明／攝影
嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會秋節在布袋鎮立幼兒園舉辦彩頭文化祭，寫生地點童心悠活園。記者魯永明／攝影
嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會秋節在布袋鎮立幼兒園舉辦彩頭文化祭，水土保持局副局長林長立（右二）、立委蔡易餘（右）參加。記者魯永明／攝影
嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會秋節在布袋鎮立幼兒園舉辦彩頭文化祭，水土保持局副局長林長立（右二）、立委蔡易餘（右）參加。記者魯永明／攝影

東港 親子 日本

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