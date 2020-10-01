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菜脯故鄉東港彩頭文化祭秋節登場 吹日本風悠活園寫生
全國9成菜脯來自嘉義縣布袋鎮東港社區，社區發展協會今天秋節在布袋鎮立幼兒園舉辦彩頭文化祭，以「吹吹日本風」為主題，推出寫生、親子體驗、特色日式風味餐盒、「好呷覓」消費特惠、營火晚會和抽獎等精彩活動，活動限額300名額滿，愈夜愈精彩，參與民眾體驗直呼好值得！
活動由東港童心悠活園親子寫生比賽揭開序幕，水土保持局副局長林長立、縣長翁章梁、立委蔡易餘、鎮長陳鳳梅、議員蔡瑋傑等來賓到到場，吸引約2百名民眾報名。
上午寫生比賽，下午到晚上結合在地商家食材製成日式餐盒，內有「日本壽司、炒烏龍麵、鮮蝦、鰻魚肉粽、三代同堂菜脯雞湯、地方小吃-肉嗲」，還有社區表演日本舞蹈，晚上營火晚會烤肉及烤乳豬，「好呷覓」菜脯乾系列產品滿300送菜脯乾，還有水產系列組合商品。
水保局協助社區辦彩頭文化祭邁入第5年，透過寫生比賽、親子遊戲、種蘿蔔體驗、營火晚會及農村市集等活動，吸引民眾到訪，了解東港獨特人文地產景，這裡是蘿蔔重要產地，以友善耕作理念生產的「金玉白娘」蘿蔔，口感鮮嫩細緻多汁、外表瑩白如玉，遵循古法醃製成菜脯是健康養生美味食材。
東港社區在農村再生輔導下設合作社及食品加工廠、成立「好呷覓」品牌，研發「好呷覓」系列產品，燉湯、拌炒皆美味，最熱門的「麻油菜脯」榮獲2020農村好物肯定。寫生地點「童心悠活園」在鎮立幼兒園旁，由南投分局與東港學子與社區長輩打造，以安全、無毒、教育與跨代共融為設計，將封閉式園區，打造成兒童、青年及銀髮族群共享、共學、共伴樂園。
「東港3兒童樂園」設置彩色跑道、滑石溜滑梯、體能攀爬區、小童白沙區，將不同高度、動態和質感遊憩設施賦予繽紛安全細膩設計，提供幼兒童感覺統合遊戲體驗，成為校園重要戶外教育場域。
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