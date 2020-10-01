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防萊豬！嘉義市導入智慧平台 學童家長可上網查食材
政府宣布明年1月開放萊豬進入台灣市場，嘉義市府為讓學童吃得安心，家長清楚掌握肉品來源，導入教育部國教署委託成功大學開發「智慧化校園餐飲服務平臺」與App，全市28所國中小學的學童家長，只要透過平台就能清楚追蹤掌握孩子在校所吃的食材來源，為全國第一個導入平台的縣市。
市長黃敏惠表示，「智餐平臺」可以協助學校追蹤追溯食材流向，從食材三章一Q著手，學校午餐執行秘書只要使用手機掃描當天食材QR Code或標章，平台便自動串接至農委會「智慧農業共通資訊平臺」，自動帶入肉品產地及供應商等資訊，還能即時得知食材標章的正確性。
黃敏惠說，家長也只要登錄平台就能知道孩子學校午餐的供應源頭，甚至連菜單熱量、營養素與營養價值都能一目瞭然。不只能對學校午餐食材追蹤溯源，還可以協助學校午餐行政工作，從菜單開立、食材正俗名、採購、招標到驗收，甚至「三章一Q」核算補助，都能在此平臺完成。
教育處長林立生表示，嘉義市是全國第一個縣市政府全面導入「智慧化校園餐飲服務平台導入校園」，為了讓食材清楚標示來源，並透過電子憑證的登錄，追蹤追溯食材源頭，有效縮減學校午餐繁瑣行政工作，除了勇於捍衛學童健康，守護食安的決心，更以具體行動證明，讓家長放心、學童吃得安心。
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