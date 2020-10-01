防萊豬！嘉義市導入智慧平台 學童家長可上網查食材

政府宣布明年1月開放萊豬進入台灣市場，嘉義市府為讓學童吃得安心，家長清楚掌握肉品來源，導入教育部國教署委託成功大學開發「智慧化校園餐飲服務平臺」與App，全市28所國中小學的學童家長，只要透過平台就能清楚追蹤掌握孩子在校所吃的食材來源，為全國第一個導入平台的縣市。

市長黃敏惠表示，「智餐平臺」可以協助學校追蹤追溯食材流向，從食材三章一Q著手，學校午餐執行秘書只要使用手機掃描當天食材QR Code或標章，平台便自動串接至農委會「智慧農業共通資訊平臺」，自動帶入肉品產地及供應商等資訊，還能即時得知食材標章的正確性。

黃敏惠說，家長也只要登錄平台就能知道孩子學校午餐的供應源頭，甚至連菜單熱量、營養素與營養價值都能一目瞭然。不只能對學校午餐食材追蹤溯源，還可以協助學校午餐行政工作，從菜單開立、食材正俗名、採購、招標到驗收，甚至「三章一Q」核算補助，都能在此平臺完成。