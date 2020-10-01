10月連假台南天天有藝陣 遊古蹟看表演CP值超高

台南市文化局今天起利用10月的每周假日辦理「台南古蹟藝陣月－陣有藝思」，下午1點起陸續在安平古堡、安平樹屋、1661台灣船園區、億載金城、赤崁樓演出，讓民眾遊古蹟、賞景點，也能看到藝陣之美。

台南為「藝陣之鄉」，文化局近年來以藝陣為發展主題，結合傳統與創新，積極推廣在地藝陣，獲得文化部「縣市藝文特色發展計畫」大力支持。過去藝陣文化大多只能在街頭或廟會活動看到，今年文化局結合學校，使古蹟景點成為表演舞台，也讓學藝的孩子有表現的機會，進而引領大眾瞭解並產生興趣。

所邀請的學生藝陣有太子國中電音三太子、那拔國小創意藝陣－旗舞三太子、安平國中及子龍國小龍陣、永康國中宋江陣、西門實小太鼓隊、月津國小台灣獅、新化國小及大同國小醒獅戰鼓，以及依仁國小跳鼓陣等。除了學生藝陣外。

文化局還邀請東方藝術團，該團融合現代西方劇場、舞蹈等表演藝術精華並有創新發展。另也邀請成立於1920年代的麻豆南勢里保安宮12婆姐，此藝陣源於臨水夫人36宮護法，因人員過多簡化成12婆姐，婆姐相傳是護嬰、庇護孕婦的守護神。每周都有不同的藝陣演出，帶給遊客更多的驚喜。相關活動訊息請持續關注「藝遊臺南」FB粉絲專頁或上文化局網站https:// culture.tainan.gov.tw查詢。

演出時間：安平古堡下午1點、安平樹屋1點半、1661台灣船園區兩點半、億載金城3點、赤崁樓下午4點。