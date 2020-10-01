秋節連假名作家王瓊玲把一夜新娘一世妻 獻給故鄉嘉義

享譽杏壇與文壇、橫跨學術研究與藝文創作、作品跨足散文、小說、戲劇的王瓊玲，編劇的「一夜新娘一世妻」， 全台巡迴演出，周日將回故事原生地，也是王瓊玲的故鄉嘉義縣民雄表演藝術中心，演出壓軸好戲。

「一夜新娘一世妻」小說原著及編劇作家王瓊玲，出生在嘉義縣梅山鄉，是世新大學中文系創系系主任，現任教於國立中正大學，被稱作「梅山的女兒」，長期做田野調查，觀察記錄鄉土小人物生活及情感，其「美人尖 」、「駝背漢與花姑娘」、「待宵花」等充滿鄉土情味小說，膾炙人口。

本戲劇主要敘述日治末期（1942－1945），發生在嘉義山區一段感人真人真事；除深刻呈現日治時期台灣人愛、恨、情、仇，喜、怒、哀、樂之外；並探索當時教育、徵兵、風俗等諸多問題。

「一夜新娘一世妻」由傳藝金曲獎常勝軍：榮興客家採茶劇團製作演出，文化部、客委會支持，6月起巡演台北、新竹、苗栗、台中、屏東、花蓮、中壢，各大藝文中心，受熱烈好評，也是疫情封後，首部在大型表演廳演出的戲劇。

王瓊玲說，會創作「一夜新娘」小說和戲劇，除了被故鄉真人真事感動；又因為921大地震發生不久，幾乎梅、李、杏、桃，都不按照時節，搶著開花結果，傳遞生機。這也就是劇中男主角邱信被迫下南洋作戰前夕，女主角春妹為何會主動獻身，成為「一夜新娘」主因。因此，情深義重的「一夜新娘一世妻」，絕對不是隨隨便便的「露水鴛鴦一夜情」。

榮興劇團表示，「一夜新娘一世妻」的音樂、舞蹈、唱腔、身段，都有承接傳統又開創新局的嘗試。例如：融合爵士、搖滾曲風及客家老山歌的歌舞表演，就把媒人婆阿旺嫂的角色，塑造得很鮮明活潑，令人印象深刻。