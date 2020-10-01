流感疫苗5日開打 嘉義縣首度開放高中職以下教職員接種

時序入秋，不少專家提出警告，新冠肺炎與流感恐怕一起爆發，衛福部疾管署宣布公費流感疫苗5日全國同步開打，這陣子醫療院所自費流感疫苗也出現預訂；嘉義縣除原七大類對象免費接種疫苗，今年籌款首度開放高中職 （含）以下教職人員全面接種。

衛生局說，嘉義縣今年流感疫苗接種對象有：50歲以上成人；出生6個月以上至入小學前幼兒；具高風險慢性病及安養、養護、長照機構受照顧及工作人員；醫事及防疫相關人員；國小至高中職、五專三年級以下學生；禽畜、養殖及動物防疫人員；幼兒園及托育機構專業人員。

新增第八類接種對象：高中職以下教職員，學校教職人員約2260人，縣府籌編66萬元採購疫苗，會將教職員納入，主因是學生已列為接種對象，校園屬群聚場所，全面接種保障教職員生健康安全，避免群聚感染。

今年嘉義縣免費公費疫苗共計採購13萬8千劑，以過去接種率8、9 成，今年碰上新冠肺炎，預估接種率會提高。嘉義縣醫師公會副理事長徐超群說，新冠肺炎與流感症狀常常難以區分，造成臨床判斷困難，施打流感疫苗可降低需要被隔離機會，以及檢疫人員篩檢時的風險。

徐超群說，秋冬會有流感流行，與新冠肺炎兩個臨床表現差不多，如果沒有打疫苗，有可能得到流感，會讓醫師難以判斷，擔心會不會是新冠肺炎，隨著天氣轉涼，須防堵新冠肺炎二波疫情捲土重來，以及新冠肺炎與流感齊發，呼籲除了公費施打對象外，一般民眾也可以自費施打。