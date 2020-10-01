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穩定蕉價嘉義縣加強行銷格外品去化 翁章梁帶頭吃香蕉
入秋氣候持續高溫，香蕉生長成熟，受其他水果替代效應影響，消費量提振不易，價格下跌，嘉義縣政府為穩定香蕉產銷調節措施，積極媒合通路商及加工業者採購香蕉，農糧署協助生產合作社辦理香蕉格外品去化措施，以每公斤5元收付香蕉格外品，紓緩產地供貨壓力。
繼高屏地區辦理青蕉格外品去化，嘉義縣從9月21日起也悄悄在產地，啟動青蕉格外品去化處理作業，避免格外品干擾市場交易行情，以每公斤5元向農民購買格外品青香蕉，繳交青蕉須完整且無腐爛、黃熟現象，格外品香蕉現場去商品化後，提供畜牧場供作芻料，或做肥料使用。
縣府農業處說，縣內現有梅山鄉香泉果菜運銷合作社，以及中埔鄉裕豐生產合作社等2家辦理格外品去化；農糧署南區分署強調，協助合作社去化作業，去化數量時間視市場產銷價格情形決定。
為避免有心人士炒作香蕉產銷，影響市場交易價格秩序，辦理格外品去化作業低調，透過合作社通知蕉農，與2年前，縣府穩定蕉價主動發布新聞，公告7處受理農民繳交格外品地點作法不同，承辦合作社人員對去化詳情不多談，只說，「上面交代低調」，合作社人員說，等天氣冷，香蕉生產慢量少，價格自會回穩。
嘉義縣山區中埔、梅山及竹崎鄉是香蕉重要產地，秋蕉將陸續採收，疫情影響，外銷不易，蕉價下跌，農民心慌，憂心血本無歸，要求縣府協助促銷，農糧署進場收購；縣長翁章梁及立委陳明文帶頭吃香蕉協助行銷；農業處說，上個月在嘉有好市集及虱目魚千人宴，發送香蕉，並媒合企業採購，學校午餐吃香蕉。
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