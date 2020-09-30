黨籍官司勝訴 蔡秋蘭：還我公道但還未決定重回民進黨

台南市議員蔡秋蘭原是民進黨籍，2014年議長選舉時沒亮票被開除黨籍，她提確認黨籍存在訴訟；一、二審判她敗訴，更一審逆轉改判她勝訴，最高法院駁回上訴，蔡秋蘭保有民進黨籍確定。蔡秋蘭說，「終於還我一個公道」。

蔡秋蘭說，當時有5位民進黨籍議員，她還有莊玉珠、曾王雅雲、陳朝來和梁順發被開除黨籍，只有她連任成功，一路走來很辛苦，被攻擊得很難聽，幸好她基層實力不錯，不然也被捏死了。

至於要不要重回民進黨，蔡秋蘭說，順其自然，「無黨的也很溫暖」，而且回去民進黨還要參加初選，加上議長郭信良不知能不能重回民進黨，若她回民進黨，但郭信良不能回民進黨，她若投票支持郭信良又被開除黨籍，不是很好笑？「可能想太多了」，但現在還沒有想好要不要重回民進黨。