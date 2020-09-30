阿里山達娜伊谷吊橋整修完工重新啟用 鄒族人開心慶賀

嘉義縣阿里山鄉達娜伊谷吊橋，歷經9個月整修，下午重新啟用，縣長翁章梁讚揚達娜伊谷復育鯝魚奇績，強調未來將大力推展阿里山鄒族部落旅遊，疫情解封，吊橋修好了，山美村準備好了，邀請全國遊客走訪達娜伊谷好山好水。

2011年重建的山美村達娜伊谷吊橋及觀景平台等設施，吸引無數遊客造訪多年後，設施逐漸損毀，縣府基於旅遊安全考量，爭取中央補助及地方配合款共1800萬元整修，提供遊客舒適安全的旅遊環境

吊橋整修完工是部落大事，鄒族長老以傳統儀式祈福，祈求神靈保佑遊客安全，達娜伊谷生意興旺，驅走惡靈，大家健康平安，穿傳統服務鄒族小朋友帶來傳統歌舞，翁章梁和鄉長杜力泉、縣議員武清山等人下場載歌載舞，歡慶吊橋再生。

縣府表示，達娜伊谷年遊客平均約30萬人，受疫情衝擊，截至8月底止，遊客數只有6萬人，吊橋重新啟用後，後疫時代達娜伊谷將以更優質觀光設施及服務，吸引遊客回流，恢復達娜伊谷昔日風光，山美部落1985年起展開保育工作，在社區及族人努力下，成功復育鯝魚，2002年保育成功獲總統文化獎，但美麗山河卻在2009年莫拉克風災一夕變色，翠綠溪谷慘遭蹂躪，只剩滾滾黃泥與巨石。