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台南房價漲幅高 議員：地價一坪飆91萬元天價

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市房價漲幅居六都之冠。記者鄭維真／攝影
台南市房價漲幅居六都之冠。記者鄭維真／攝影

台南市房價漲幅居六都之冠，藍綠議員今天在議會質詢都要求市府要遏止炒房，否則年輕人根本買不起房子。財稅局長陳柏誠表示，市府持續投入建設，勢必帶動區域均衡發展，新發展地區就會比較貴，不過台南民眾買房還是相對較輕鬆的。

民進黨台南市議員邱莉莉說，台南地價一直飆漲，像是新開發的運河星鑽地區地價標售，平均地價一坪已飆到91萬元天價，土地成本高，房價難怪會變高。

「買不起房子，怎麼安居樂業？」國民黨議員林燕祝指出，台南市人口從2017年開始出現負成長，但台南的房價指標154，比全國平均127高出許多，前幾年永康區土地一坪10萬元，現在25萬元還買不到，市府應設法抑制房價，讓台南更多人買得起房子。

國民黨議員洪玉鳳質疑，市府帶頭炒房，導致南區過去一坪17萬元，現在達20多萬元，漲幅最高為北區鄭子寮，南科周邊、仁德、高鐵附近的房價也飆漲。

陳柏誠回應，市府持續投入建設，勢必帶動區域均衡發展，新發展地區就會比較貴，不過台南漲幅最高是因基期比較低，台南房價所得比仍是六都最低的。市府針對抑制房價會審慎處理，會整合大家意見，有共識再來推動。

國民黨 民進黨 房價

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