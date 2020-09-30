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黨員資格勝訴 南市議員蔡秋蘭：後續看民進黨中央
遭民進黨開除黨籍的台南市議員蔡秋蘭提出確認之訴，法院判決黨員資格存在確定，蔡秋蘭今天表示，能重新加入民進黨市議會黨團運作，當然最好，但後續要看中央黨部的態度。
蔡秋蘭不滿民進黨於民國103年間，以她未在台南市議長選舉中亮票為由開除黨籍，提出確認之訴。高院更一審判決蔡秋蘭黨員資格存在，案經最高法院駁回民進黨上訴而確定。
蔡秋蘭下午告訴中央社記者，因尚未收到法院判決，後續的做法可能還要研究一下，如果能回到民進黨台南市議會黨團當然最好，但還是要先看中央黨部的態度和做法，一切就順其自然。
民進黨台南市議會黨團總召邱莉莉表示，蔡秋蘭的黨籍仍要由中央黨部來認定，黨團要先向中央黨部確認後，再來開會討論是否讓蔡秋蘭回到黨團運作。
邱莉莉表示，黨內雖有黨籍議員為當然黨團成員的內規，但成員若有違反黨團一致性行為時，也可經黨團成員開會形成共識來做個別處理，將儘快針對此事召開黨團會議討論。
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