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南市教師組織食農教育真好玩 窯烤披薩驚呼連連

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教師組織辦理食農教育研習，老師們體驗手做窯烤披薩。圖／台南市教育產業工會提供
台南市教師組織辦理食農教育研習，老師們體驗手做窯烤披薩。圖／台南市教育產業工會提供

台南市教育產業工會與台南市教師會今天在官田國中辦理食農教育研習，現場除了手作窯烤披薩外，更邀請彰化縣北斗國中老師蔡孟宏、苗栗縣農友柯雄能分享科技種植經驗，帶給研習教師色香味具全的饗宴。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，南市教師組織近年來與全教總共同積極推動食農教育，重視在地食材與糧食安全問題，除了每年辦理食農教育研習，更鼓勵教師向全教總申請「教學種子盒」，實際帶領學生種植。教師沒有繳交教學成果報告的壓力，由全教總結合教師與農友的力量提供種植經驗，師生可以透過種植過程進而尊重生命、愛惜土地、珍惜食物，更進一步重視糧食安全問題，思考更多且更深層的食品安全等議題。

此次研習透過官田國中老師林睿展的規畫與安排，結合農委會的資源，讓研習內容更豐富多元；並運用學校的「官田窯」手作窯烤披薩，製作過程讓參與的老師驚呼連連，感覺非常特別。

老師蔡孟宏和農友柯雄能則以簡報、座談方式分享科技化種植的過程與經驗，並接受現場教師提問，也讓研習活動更有意義。

台南市教師組織辦理食農教育研習，老師們體驗手做窯烤披薩。圖／台南市教育產業工會提供
台南市教師組織辦理食農教育研習，老師們體驗手做窯烤披薩。圖／台南市教育產業工會提供

食農教育 全教總 食安

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