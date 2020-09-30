嘉縣副議長陳怡岳送愛安仁家園 助弱勢童圓中秋烤肉夢

位在嘉義縣偏鄉六腳鄉，第一所安置孤苦無依兒童、青少年照顧機構的天主教安仁家園，安置42名小朋友，受疫情影響捐款縮水，園方原擬停辦秋節烤肉，副議長陳怡岳得知後，連繫吳姓善心人士出錢，購買澎湃的烤肉食材乳豬、龍蝦等，還有烤肉架等，中午送到安仁家園，讓小朋友烤肉圓夢

陳怡岳六腳鄉服務處就在安仁家園隔壁，聽到安仁家園因受疫情影響, 今年無任何單位捐助烤肉用具和食材，無奈取消烤肉活動，小朋友感到難過傷心，陳怡岳得知後，主動與吳姓善心人士連繫，共同購買烤肉架及乳豬、龍蝦、牛肉、豬排、蔬菜等食材，中午載運到家園，小朋友開心可以烤肉了。