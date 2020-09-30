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嘉縣副議長陳怡岳送愛安仁家園 助弱勢童圓中秋烤肉夢

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣天主教安仁家園受疫情影響捐款縮水，園方原擬停辦秋節烤肉，副議長陳怡岳（右三）連繫吳姓善心人士出錢，購買澎湃烤肉食材送交安仁園長謝孟潔（右二 ），讓小朋友烤肉圓夢。圖／陳怡岳服務處提供
嘉義縣天主教安仁家園受疫情影響捐款縮水，園方原擬停辦秋節烤肉，副議長陳怡岳（右三）連繫吳姓善心人士出錢，購買澎湃烤肉食材送交安仁園長謝孟潔（右二 ），讓小朋友烤肉圓夢。圖／陳怡岳服務處提供

位在嘉義縣偏鄉六腳鄉，第一所安置孤苦無依兒童、青少年照顧機構的天主教安仁家園，安置42名小朋友，受疫情影響捐款縮水，園方原擬停辦秋節烤肉，副議長陳怡岳得知後，連繫吳姓善心人士出錢，購買澎湃的烤肉食材乳豬、龍蝦等，還有烤肉架等，中午送到安仁家園，讓小朋友烤肉圓夢

陳怡岳六腳鄉服務處就在安仁家園隔壁，聽到安仁家園因受疫情影響, 今年無任何單位捐助烤肉用具和食材，無奈取消烤肉活動，小朋友感到難過傷心，陳怡岳得知後，主動與吳姓善心人士連繫，共同購買烤肉架及乳豬、龍蝦、牛肉、豬排、蔬菜等食材，中午載運到家園，小朋友開心可以烤肉了。　

園長謝孟潔說，受疫情影響，沒有團體單位資助家園中秋活動，家園迫於無奈，原決定不舉辦任何中秋活動，副議長陳怡岳及吳姓善心人士愛心如及時雨，她代替家園42名小朋友感謝，決定在10月3日晚間舉辦烤肉聯誼活動，讓小朋友圓在秋節賞月烤肉夢。

嘉義縣天主教安仁家園受疫情影響捐款縮水，園方原擬停辦秋節烤肉，副議長陳怡岳（右三）連繫吳姓善心人士出錢，購買澎湃烤肉食材送交安仁園長謝孟潔（右二 ），讓小朋友烤肉圓夢。圖／陳怡岳服務處提供
嘉義縣天主教安仁家園受疫情影響捐款縮水，園方原擬停辦秋節烤肉，副議長陳怡岳（右三）連繫吳姓善心人士出錢，購買澎湃烤肉食材送交安仁園長謝孟潔（右二 ），讓小朋友烤肉圓夢。圖／陳怡岳服務處提供

烤肉 中秋 公益活動

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