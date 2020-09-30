雲林農會良品插旗各大通路 張麗善：衝破10億不是夢！

雲林縣林內鄉農會「紅透台灣」品牌旗下商品「香拔茶」、「履歷認證木瓜、鳳梨果乾」等，今年首次對外參賽，獲得雲林良品禮讚獎，同時也獲網民熱愛十大人氣商品；縣長張麗善今天親頒雲林良品認證予284家農產品業者，她表示將集結良品，共同上架至網路平台、百貨公司及量販超市等通路，提升曝光率。

堪稱「農民生產，農會加工」最佳典範的林內鄉農會，與農民契作近20公頃土芭樂，並自設加工廠推出香拔茶，總幹事黃國洲說，市面上水果講究甜度，土芭樂相對不受喜愛，因此農會改變方式，在芭樂尚未成熟時採收，經切絲、降濕度後烘乾，發酵完成即成為健康飲品香拔茶，除冠上農會品牌「紅透台灣」，加入雲林良品後勢必會開創大通路能見度。

前農委會主委陳保基特別擔任雲林良品推動委員會顧問，他除驚喜雲林農特產品有如此創新力，角逐的業者各個實力堅強，他也期待政府挹注更多農業產能，使產銷量能壯大。

「雲林良品．必是精品」張麗善強調，每件送審的農特產品，皆須經過農業處、防疫所、衛生局、文化觀光處及建設處等跨局處「初審工作小組」，基本審查，後由「雲林良品推動委員會」進行最終審核，通過者才得授權「雲林良品」標示。

今年99歲的瑞春醬油，明年將迎接100周年，業者特別研發的「四君子」醬油，跳脫傳統，以梅、蘭、菊、竹四種意象包裝，獲得網民票選最佳網路人氣獎；張麗善親自為業者授證，也頒發獲得2020雲林良品伴手禮金讚獎10家廠商，及獲禮讚獎30家廠商，並表示將共同行銷，持續媒合國內外通路。