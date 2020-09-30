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嘉義市加碼打流感疫苗 50歲以下有3大族群能打

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市流感疫苗即將開打，市長黃敏惠等人象徵性將針筒插入病毒畫版上。記者李承穎／攝影
嘉義市流感疫苗即將開打，市長黃敏惠等人象徵性將針筒插入病毒畫版上。記者李承穎／攝影

嘉義市公費疫苗流感10月5日開打，衛生局備9萬9千劑四價流感疫苗，其中2千劑是嘉義市自購，加碼提供給50歲以下尚未符合公費接種條件的3大族群，包含設籍嘉義市身心障礙者、市府社會處登記在職中托育人員以及嘉義市國中小及高中職教職員工，提供更完善的疫苗保護力。

市長黃敏惠今天在市府舉辦開打記者會，與疾管署南區管制中心副主任陳紫君等人，象徵性將大型疫苗針筒插入「病毒」畫板身上，宣布啟動對抗病毒。

衛生局指出，學校部分，去年加碼施打的只有國小教師，今年擴大到國中和高中職，去年便統計需要人數，備妥800劑給教師，但因疫情，許多教師紛紛反映想施打，保護自己也保護學童，教育處今年9月重新調查，再加300劑給教師。另外因雙薪家庭多，許多人將孩子交給保母照顧，也加碼讓托育人員施打，保護學童

陳紫君表示，嘉義市去年接種流感疫苗獲得同組的優等獎，50到64歲中壯年族群以及65歲以上老人的施打是全國第一名、醫療院所醫護人員施打的部分高達77%，這三項成績足以成為其他縣市的表率。

黃敏惠說，這次市府自購加碼的50歲以下三大族群，要記得來打疫苗，尤其第一線教職員面對孩子能有更多的保障，也力抗疫情威脅，讓大家更安全、更健康。

至於中央公費流感疫苗部分，施打對象有出生滿6個月以上至國小入學前嬰幼兒、國小到五專學生、50歲以上居住於安養等長期照護機構者，還有孕婦、出生6個月內嬰兒父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、重大傷病者、高風險慢性病患、罕見疾病患者、BMI>=30等族群接種。

衛生局指出，另外也提醒民眾接種肺炎鏈球菌疫苗，中央公費對象為75歲以上未曾接種過肺炎鏈球菌疫苗者，嘉義市也加碼採購疫苗，針對設籍嘉義市年滿65歲或50-64歲有慢性高風險疾病，未曾接種者，可免費接種。詳情可至衛生局網站(http://www.cichb.gov.tw)查詢，獲洽詢衛生局疾病管制科（05）2341150。

流感疫苗 衛生局 嘉義

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