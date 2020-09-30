中秋連假台南空氣品質佳 適合出遊聚會

台南市環保局依氣象局提供的未來氣象條件研判，4天中秋假台南地區的空氣品質多數時間是良好至普通（AQI＜100），只有午後因紫外線較強，臭氧濃度易偏高，下午空氣品質會稍轉差。環保局強調，假期不打烊，持續監控，視空氣品質變化啟動相關應變措施。

南市環保局表示，當空氣品質指標達到對敏感族群不健康等級（橘色警戒100＜AQI＜150），就會啟動應變措施，包括要求工廠提升空汙防制設備效率，工廠做好自我管理等以減少空氣汙染物排放；另定時檢查分布在安南、官田、永康、山上、鹽水、新營等地區的焚化爐、電力供應業、鋼鐵業等13根大型煙囪的連續自動監測數據設施有無異常。

為維護空氣品，環保局也會出動洗街車針對重點道路洗街，減少揚塵逸散，以及對大型柴油車經常出入的路段執行目視判煙，另加強醫院周邊等車輛容易怠速的地點場所，進行查核。

南市環保局長長謝世傑表示，時序進入秋天，南部地區又將邁入空氣不佳的季節，環保局已做好準備，包括增加稽查檢測的頻率與數量，透過氣象條件的分析預先掌握空氣品質，提前告知各工業區廠商妥適因應減少汙染排放，空氣品質在橘色警戒以上，立即前往查核。