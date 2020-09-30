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中秋連假烤肉聚會 台南新化警呼籲勿酒駕、闖紅燈超速
今年10月1日至4日連續4天的中秋佳節中秋連假，台南新化警分局轄區新化老街、傳統市場、果菜市場及風景遊憩區（山上花園水道博物館、左鎮化石館、虎頭埤、中興林場新化國家植物園）等預期吸引人潮，警方將加強交通管制及停車作為，以維持行車順暢，預防交通事故，提升為民服務效能。
新化警分局表示，為維護用路人安全，針對中秋節連續假期有酒後駕車、闖紅燈、嚴重超速等重點交通違規加強取締，對於飲酒駕車之行為，將縝密規畫「防制危險駕車」、「取締酒後駕車」稽查勤務，加強執法強度，以減少交通事故發生，確保用路人之安全。
新化分局長歐祖明呼籲民眾，中秋烤肉合家歡，但務必遵守「喝酒不開車、開車不喝酒」並落實「指定駕駛」、「搭乘計程車返家」等措施，也請業者應提供飲酒顧客必要之交通服務（如代叫計程車），養成「酒後不開車、開車不喝酒」的好習慣，珍惜自己的生命，更關懷他人的安全，共同維護交通安全。
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