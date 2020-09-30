國慶焰火在台南 為防疫英雄喝采

國慶焰火今年首度在台南登場，將施放近1萬7000發焰火，國慶籌備委員會主委、立法院長游錫堃今天表示，台灣防疫有成，再次活躍世界舞台，國慶焰火為堅守崗位的防疫英雄喝采。

游錫堃和台南市長黃偉哲今天在台南市永華市政中心共同召開「2020國慶焰火在台南」記者會，搶先曝光焰火花色，也為10月10日國慶日當天的國慶焰火揭開序幕。

游錫堃表示，400年前台灣以台南為起點，第一次進入世界貿易體系，400年後，台灣展現堅強防疫實力，再次活躍世界舞台；今年是充滿挑戰的一年，新冠肺炎（2019新冠病毒疾病，COVID-19）疫情籠罩全球，台灣防疫有成，更不吝將經驗分享給各國。

游錫堃表示，台灣證明「Taiwan can help，Taiwan is helping」，這一回合，大家努力守住台灣，他感謝醫護人員及防疫國家隊；雙十國慶這天，將透過焰火為每位堅守崗位的防疫英雄喝采。

黃偉哲說，國慶日當天安平區周邊規劃數個舞台，還有許多觀賞點及美食市集，呈現台南人好客，他邀請民眾雙十遊台南，享受古都旅行的美好。

市府人員表示，今年國慶焰火長達33分鐘，將施放近1萬7000發焰火，焰火施放分為5個段落，分別是「回眸大員」、「古都府城」、「抗疫英雄」、「國防自主」及「團結台灣、民主勝利」。

國慶焰火開場將用長達1公里的帶笛音蜂炮陣，還有笑臉造型、白色及粉紅色調焰火，再搭配「口罩」及「數字」特效焰火，向防疫人員致敬。

今年更首次設計飛彈及戰機特殊造型焰火，象徵國防自主大步前進，且透過銀馬尾煙火照亮台南夜空，最後以紅、藍、白3色的國旗色彩飄揚於天際，鼓舞全民。

市府人員說，國慶焰火將在安平區漁光島施放，主舞台在戀愛廣場、副舞台有觀夕平台、台灣船園區及四鯤鯓（龍崗天橋停車場），當天十鼓擊樂團、明華園、紙風車劇團，及藝人、團體也會接力演出。