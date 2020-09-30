村落「第醫人」台南一中楊振杰出院了 送卡片謝師恩

台南一中應屆畢業生楊振杰考上長庚大學醫學系，成為村落「第醫人」，卻在8月間車禍，腦部受創，昏迷1個多星期後清醒。振杰今天出院，回母校謝師，師生祝福他早日康復，完成行醫救人的大願。

住在高雄偏鄉村落的楊振杰，自小看到醫師到鄉下行醫救人，他也立志要當醫生，未來能到偏鄉行醫濟世。他憑著努力，今年指考考出好成績，如願錄取長庚大學中醫系，也是村落第1個考上醫科的學生。

不過，8月中旬他騎機車發生車禍，腦部受創而昏迷，家屬透過臉書集氣，除了許多網友加入，南一中師生也一起為他集氣祝福。

楊振杰在加護病房昏迷1個多星期後清醒，轉入普通病房，並經1個月的復健治療，恢復情形比醫生預期快，目前待恢復的是邏輯、記憶與右眼視力。楊振杰今天出院回家過中秋，返家前先到母校南一中謝師恩，他送感謝卡與文旦給校長廖財固，校長廖財固則送他中秋禮盒，祝福他早日康復。

楊振杰家人表示，振杰積極治療與復健中，醫生也認為恢復的速度比預期快。老師表示，振杰轉入普通病房時，語言能力還沒恢復，目前已恢復正常。

秘書林皇德表示，振杰的同學、老師持續為振杰加油，也時常前往醫院探望，日前同學拿著振杰設計的班旗，與老師蔡仲彬陪著振杰逛校園，希望協助振杰勾起過去的記憶。今天振杰回母校，老師提起同學的姓名，振杰都記得，也讓老師相當高興，認為他進步神速。