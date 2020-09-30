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中秋連假何去處？台南人氣景點左鎮化石園區推打卡送禮

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南左鎮化石園區吉祥物KOKO示範在秋節看板前拍照打卡。圖／左鎮化石園區提供
台南左鎮化石園區吉祥物KOKO示範在秋節看板前拍照打卡。圖／左鎮化石園區提供

台南左鎮化石園區去年5月開幕以來，已成為台南非常熱門的親子旅遊景點，參觀人潮已有65萬6000人。配合中秋節連假，化石園區推出假日限定的短篇動畫劇場，民眾只要在中秋節活動看板前拍照打卡，即可獲得限量小禮物。

園方表示，短篇動畫劇場「恐龍發現中」，是由古生物學家Lionel Cavin與日內瓦自然史博物館聯手打造的短篇動畫，以生動詼諧的語調解說26種已在世界滅絕的恐龍。吉祥物KOKO也會盛裝打扮，不定時在舉辦粉絲驚喜見面會，民眾只要在中秋節看板前拍照打卡，就可以獲得神秘小禮物，每日限量300名。

左鎮化石園區近日推出三大主題多媒體展區，包含「我是誰？」、「動物搬厝」及「與鱷的距離」，活潑的展示手法拉近遊客與化石知識的距離，也讓愛拍照的民眾留下許多驚奇的攝影紀錄；新完工的沙坑藝術棚架「石間裡的謎雲」，是親子最喜愛的場域之一。

左鎮化石園區海陸動物化石館藏豐富，也增加多項多媒體展示場域，目的都是希望民眾能在寓教於樂的過程中，學習各項自然科學的知識。台南市政府假日有「山博行」公車串連近山各個景點，民眾可利用大眾交通工具在連假期間到化石園區，一定可以不同府城古都的自然科學魅力。

台南左鎮化石園區吉祥物KOKO示範在秋節看板前拍照打卡。圖／左鎮化石園區提供
台南左鎮化石園區吉祥物KOKO示範在秋節看板前拍照打卡。圖／左鎮化石園區提供
台南左鎮化石園區吉祥物KOKO示範在秋節看板前拍照打卡。圖／左鎮化石園區提供
台南左鎮化石園區吉祥物KOKO示範在秋節看板前拍照打卡。圖／左鎮化石園區提供
台南左鎮化石園區吉祥物KOKO示範在秋節看板前拍照打卡。圖／左鎮化石園區提供
台南左鎮化石園區吉祥物KOKO示範在秋節看板前拍照打卡。圖／左鎮化石園區提供

化石 中秋節 動畫

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