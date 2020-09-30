中秋連假何去處？台南人氣景點左鎮化石園區推打卡送禮

台南左鎮化石園區去年5月開幕以來，已成為台南非常熱門的親子旅遊景點，參觀人潮已有65萬6000人。配合中秋節連假，化石園區推出假日限定的短篇動畫劇場，民眾只要在中秋節活動看板前拍照打卡，即可獲得限量小禮物。

園方表示，短篇動畫劇場「恐龍發現中」，是由古生物學家Lionel Cavin與日內瓦自然史博物館聯手打造的短篇動畫，以生動詼諧的語調解說26種已在世界滅絕的恐龍。吉祥物KOKO也會盛裝打扮，不定時在舉辦粉絲驚喜見面會，民眾只要在中秋節看板前拍照打卡，就可以獲得神秘小禮物，每日限量300名。

左鎮化石園區近日推出三大主題多媒體展區，包含「我是誰？」、「動物搬厝」及「與鱷的距離」，活潑的展示手法拉近遊客與化石知識的距離，也讓愛拍照的民眾留下許多驚奇的攝影紀錄；新完工的沙坑藝術棚架「石間裡的謎雲」，是親子最喜愛的場域之一。