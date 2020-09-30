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翁章梁宣傳「台灣女孩日」撩落去 穿蓬裙甩裙襬扭動
嘉義縣長翁章梁上午在縣府與一群地方嶄露頭角的女性，穿上蓬裙賣力甩動裙襬，為10月11日「臺灣女孩日」活動宣傳，翁縣長扭腰擺臀，逗趣模樣笑翻來賓。
縣府原定3月8日慶祝婦女節，碰上疫情，結合「臺灣女孩日」10月11日在縣府前戀人公園，盛大舉辦「幸福女力，閃耀嘉義」臺灣女孩日活動，慶祝屬於女孩們的女力時代。
宣傳會由巾幗震天擊樂團震憾開場，翁章梁與太保市農會黃麗貞、新港鄉農會林雅欣、溪口鄉農會劉純婷等農會總幹事，與議員劉雅文林緗亭等，穿上夾著計步器蓬裙比賽，計時30秒賣力甩動裙襬，最後由林雅欣以134分獲勝得獎。
女孩日10月11日在縣府前廣場戀人公園登場，有免費按摩鬆筋、指甲彩繪等專屬女性貼心服務，還有真人版草地大富翁、精彩舞台表演、市集園遊會、影像展暨女性影展、趣味闖關遊戲、冷泡茶及午茶免費品嘗等活動，還有好禮摸彩，有機會抽中液晶電視等家電及台酒生技保養品禮盒等高達2百項獎品。
國際女童日緣於一件國際事件，15歲巴基斯坦女孩馬拉拉鼓吹女孩受教權，不幸回家途中遭恐怖組織開槍擊中頭部，馬拉拉幸運撿回一命，之後獲邀聯合國演講，馬拉拉事件喚起世人對女權的關注與重視，聯合國大會2011年12月19日通過，宣布每年10月11日為國際女童日，臺灣也在2013年將這一天訂為臺灣女孩日，希望為女性提供更多的機會，提高全世界對女性面臨的不平等待遇的認知，提高女性在教育、醫療、營養、法律和安全方面的待遇。
翁章梁說，臺灣女性權益包括性平、工作權等都獲得相當程度的保障與重視，女力不輸男生，女力崛起，嘉縣農業大縣，女性當家漸漸成為主流，縣及鄉鎮市農會多位女性總幹事，縣府也有多位女性主管。
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