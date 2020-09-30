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雙十連假農機、毛巾雙展 虎尾高鐵特定區同步展出

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善（右三）、雲林縣議員王鈺齊（左一）、虎尾鎮長丁學忠（右二）及毛巾業者邀民眾雙十連假遊虎尾雙展。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右三）、雲林縣議員王鈺齊（左一）、虎尾鎮長丁學忠（右二）及毛巾業者邀民眾雙十連假遊虎尾雙展。記者陳苡葳／攝影

迎接雙十連假，2020「雲林國際農機展」、「虎尾毛巾節」將雙雙在10月10日至12日虎尾高鐵特定區同步登場；縣長張麗善表示，雲林農機展已是全國農業界指標，今年首度結合揚名全台的毛巾嘉年華，一連3天帶給民眾「買到手軟」的豐富大優惠。

虎尾鎮長丁學忠說，虎尾毛巾產量占全國總產量80%以上，在市場上有「毛巾故鄉」之地位，然而風光背後，約自90年代開始，毛巾產業遭遇全球化衝擊，受內有工資、地價高漲之憂，外有品質低劣、卻價格低廉的大陸毛巾傾銷之患，使國內毛巾產業地位動盪，許多廠房被迫熄燈歇業。

幸當時虎尾毛巾科技發展協會引領產業挺過風波，除建議政府課征反傾銷稅，也力求創新，提升毛巾品質並研發多元化產品。

張麗善表示，縣府2008年起投入產業輔導，如「地方型SBIR計畫」，挹注42家業者、2137萬元運轉創研開發案，發表近百款創新毛巾商品，並結合觀光工廠多元行銷，加上毛巾二代整合上下游資源共同運銷高品質毛巾，成果也相當亮眼。

雙活動除有農業機械暨資材展，及充滿童趣的毛巾嘉年華，今年也加入花卉展售區，多角化推廣地方產業，預期參觀人數可望突破60萬人次；虎尾鎮公所也加碼推出一日限定快閃活動，包括10月10日親子鐳戰、10月11日救援小英雄波力也將來到虎尾舉辦見面會，邀請大小朋友一起同歡。

2020「雲林國際農機展」、「虎尾毛巾節」雙展將同步於雙十連假在虎尾高鐵特定區登場。記者陳苡葳／攝影
2020「雲林國際農機展」、「虎尾毛巾節」雙展將同步於雙十連假在虎尾高鐵特定區登場。記者陳苡葳／攝影
虎尾毛巾產量占全國總產量80%以上，在市場上有「毛巾故鄉」之地位。記者陳苡葳／攝影
虎尾毛巾產量占全國總產量80%以上，在市場上有「毛巾故鄉」之地位。記者陳苡葳／攝影

張麗善 觀光工廠 快閃

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