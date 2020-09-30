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垃圾掩埋場上空限飛 台南環團：好笑與不解

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市城西掩埋場第3期被畫入台江國家公園管制範圍。圖／晁瑞光提供
台南市城西掩埋場第3期被畫入台江國家公園管制範圍。圖／晁瑞光提供

民航局9月28日公布台南市空拍機限飛區域，台南社大研究員晁瑞光批連城西掩埋場第3期也畫進台江國家公園管制範圍內；他也提醒，觀夕平台到鹽水溪間也畫有紅線，飛友要小心。

晁瑞光表示，基於飛航安全，空拍機的使用原本就要規範與限制，但也不能抹煞自由飛行的樂趣與科技進步應用的發展，就老百姓而言，都會遵守規範，不踩紅線，而透過空拍機，可以看到地方的進步，也可以看到環境遭破壞等缺失。業界、學界、專業人士有他們自有的需求、申請辦法及賺錢生活的方式，而小老百姓很簡單，要的只是安全自由的飛行。

他說，空拍機的限飛區域9月28日更新，且範圍加大，經仔細查看，發現到好笑又離譜的不合邏輯規範。像城西垃圾掩埋場第3期就被畫進台江國家公園管制範圍，而此區全是垃圾、底渣、重機具及汙水，令人不解，反而應該列入保護的暗蟬區卻被忽略。

晁瑞光說，安平觀夕平台到鹽水溪出海口畫有有兩條細細長長的紅線，感覺這是陷阱，建議玩家不要來這飛，以免被抓要罰鍰。另河流邊許多抽水站也被畫上紅點，讓人質疑抽水站上空有何好禁飛的。

晁瑞光表示，台南市被飛友評為台灣第二慘的區域，因為被圈得一片紅；他說，南部是綠色執政，號稱自由民主，應該一片綠，現在卻是一片紅，慘不忍睹。牛埔是直升機訓練區，也被畫進去，但飛機訓練都是在周一到周五，建議周六、周日可開放。

晁瑞光說，台江國家公園每到候鳥季節，就禁止空拍，除非因特殊需要提出申請，為的是不讓候鳥被干擾，大家都贊成，但連掩埋場也被畫入管制範圍內，讓人懷疑是否畫錯？

台南市城西掩埋場第3期被畫入台江國家公園管制範圍。圖／擷取自民航局遙控無人機管理資訊系統畫面
台南市城西掩埋場第3期被畫入台江國家公園管制範圍。圖／擷取自民航局遙控無人機管理資訊系統畫面

空拍機 國家公園

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