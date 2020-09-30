南鐵工程3戶拒遷 中工處強制拆除勢在必行

台南市鐵路地下化工程7月23日強制拆除失利，目前還有3戶拒遷戶，交通部鐵道局中部工程處長黃鳳岡今天表示，若屋主拒絕點交，強制拆除，勢在必行。

黃鳳岡今天告訴中央社記者，中工處9月26日已在東區及北區拒遷戶周遭巷道貼出施工路權管制公告，明確告知中工處9月28日中午過後隨時會執行強制拆除作業。

他表示，溝通仍持續進行中，若無法達成共識，屋主拒絕點交，中工處將擇期強制拆除，勢在必行。

今年5月底前，南鐵地下化工程沿線尚有6戶拒遷，中工處6月執行首波強制拆除，拆除1戶拒遷戶後，事情出現轉寰，其中第2戶9月中旬已點交拆除，第3戶今天點交，這3戶都在東區。

目前，拒遷戶還剩3戶，2戶在北區，由屋主黃春香管理，另一戶是反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉在東區的家。

南鐵地下化工程抗爭延續9年多，工程沿線原有住戶340戶，中工處7月23日清晨6時強制拆除陳致曉住家時，因陳致曉和數十名社運人士強烈抗爭，中工處無功而返。